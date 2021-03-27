  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко назвав чинники, які стануть вирішальними в грі відбору чемпіонату світу з Фінляндією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко припускає, що в матчі з Фінляндією буде багато боротьби - Шевченко назвав чинники, які стануть вирішальними в грі відбору чемпіонату світу з Фінляндією
    Андрій Шевченко припускає, що в матчі з Фінляндією буде багато боротьби
    Фото УАФ

    Тренер збірної України впевнений, що в матчі буде дуже багато боротьби

    Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко назвав чинники, які стануть вирішальними у матчі другого туру відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти команди Фінляндії.

    «У нас у розпорядженні достатньо гравців. Увечері визначимося з тією групою футболістів, яка буде готуватися до матчу й потрапить до заявки. Це стосується і воротарів. Для тренера нелегке завдання залишати гравців поза заявкою. Рішення я прийму ввечері. Я задоволений грою нашої команди з Францією, Бущан зіграв дуже добре, – сказав Шевченко на прес-конференції.

    – Перед нами стоїть певне завдання. В офіційних іграх у нас немає можливості для експериментів. Для цього потрібні товариські матчі. На даний момент ми будемо вибирати гравців, які краще готові, перебувають у кращій психологічній формі.

    Збірна Фінляндії заслуговує на дуже велику увагу й повагу. Команда останніми роками показує чудові результати. Вона пройшла кваліфікацію, потрапила на Євро-2020. Збалансована команда, яка має хороших виконавців. Ми знаємо їхні сильні сторони. У нас є певний план на гру. Поєдинок буде непростим, ми це розуміємо. Із власного досвіду знаю, що буде дуже багато боротьби та єдиноборств. Хто більше виграє, той і буде ближчим до успіху».

    Де дивитися 28 березня матч Україна – Фінляндія.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies