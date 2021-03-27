Шевченко назвав чинники, які стануть вирішальними в грі відбору чемпіонату світу з Фінляндією

Андрій Шевченко припускає, що в матчі з Фінляндією буде багато боротьби

Тренер збірної України впевнений, що в матчі буде дуже багато боротьби

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко назвав чинники, які стануть вирішальними у матчі другого туру відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти команди Фінляндії.

«У нас у розпорядженні достатньо гравців. Увечері визначимося з тією групою футболістів, яка буде готуватися до матчу й потрапить до заявки. Це стосується і воротарів. Для тренера нелегке завдання залишати гравців поза заявкою. Рішення я прийму ввечері. Я задоволений грою нашої команди з Францією, Бущан зіграв дуже добре, – сказав Шевченко на прес-конференції.

– Перед нами стоїть певне завдання. В офіційних іграх у нас немає можливості для експериментів. Для цього потрібні товариські матчі. На даний момент ми будемо вибирати гравців, які краще готові, перебувають у кращій психологічній формі.

Збірна Фінляндії заслуговує на дуже велику увагу й повагу. Команда останніми роками показує чудові результати. Вона пройшла кваліфікацію, потрапила на Євро-2020. Збалансована команда, яка має хороших виконавців. Ми знаємо їхні сильні сторони. У нас є певний план на гру. Поєдинок буде непростим, ми це розуміємо. Із власного досвіду знаю, що буде дуже багато боротьби та єдиноборств. Хто більше виграє, той і буде ближчим до успіху».

Де дивитися 28 березня матч Україна – Фінляндія.