Збірна Шевченка втратила лідера перед матчами відбору чемпіонату світу

Андрій Ярмоленко повернувся до Лондона і не зіграє проти Фінляндії та Казахстану

Українська національна команда остаточно втратила надії на те, що один з лідерів збірної Андрій Ярмоленко зможе допомогти їй у найближчих відбірних матчах чемпіонату світу 2022 року. Півзахисник «Вест Гема» ще не відновився після травми і тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком прийняв рішення не ризикувати здоров’ям футболіста і відпустити його в клуб.

Ярмоленко, нагадаємо, також не грав проти Франції, де наша збірна здобула нічию. Залишається сподіватися, що Андрій набере необхідної форми до старту чемпіонату Європи, який пройде в червні.

Не зіграють з Фінляндією також Володимир Шепелєв і Олександр Тимчик, які вчора провели товариську гру в складі «Динамо», дебютант збірної нападник Артем Довбик та воротаря Андрій Лунін та Дмитро Різник.

Раніше через травми вибули Тарас Степаненко, Віктор Циганков та Артем Беседін.

Заявка на гру виглядає таким чином:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Олександр Сирота, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Матч ЧС-2022 відбудеться без глядачів 28 березня на НСК «Олімпійський». Початок – о 21:45. Транслюватиметься зустріч на двох каналах.