Воротар збірної України одружився в спортивному костюмі

Андрій Лунін і Анастасія Томазова оригінально прийшли на розпис

Воротар «Реала» Андрій Лунін покінчив з холостяцьким життям. Коронавірус вніс корективи в святкування. Наречену Анастасію Томазову страж воріт привів на одруження в спортивному костюмі. Ймовірно, таких кольорів наряди молодята планували використовувати і для цивільної розпису.

Андрій та Анастасія разом кілька років. Пропозицію голкіпер зробив в 2019 році, а тепер узаконив відносини. Цікаво, що познайомилися вони через соціальні мережі. Р – р

«Після віртуального спілкування домовилися про зустріч – і понеслося, – розповідала дівчина. – Ми гуляли в парку, постійно розмовляли по телефону, він проводжав мене додому. У той час Андрій тільки починав кар'єру в «Дніпрі». На початку відносин було незвично, коли Андрій часто і надовго виїжджав на збори, однак зараз це вже не проблема – звикла до такого його способу життя».

Андрій є резервним воротарем «Реала». У понеділок він прибуде до Києва на збір національної команди, яка готується до старту у відборі чемпіонату світу 2022 року.