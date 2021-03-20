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    Воротар збірної України одружився в спортивному костюмі

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    Пара на церемонії одруження в Мадриді - Воротар збірної України одружився в спортивному костюмі
    Пара на церемонії одруження в Мадриді
    фото з соціальних мереж

    Андрій Лунін і Анастасія Томазова оригінально прийшли на розпис

    Воротар «Реала» Андрій Лунін покінчив з холостяцьким життям. Коронавірус вніс корективи в святкування. Наречену Анастасію Томазову страж воріт привів на одруження в спортивному костюмі. Ймовірно, таких кольорів наряди молодята планували використовувати і для цивільної розпису.

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    Андрій та Анастасія разом кілька років. Пропозицію голкіпер зробив в 2019 році, а тепер узаконив відносини. Цікаво, що познайомилися вони через соціальні мережі. Р – р

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    «Після віртуального спілкування домовилися про зустріч – і понеслося, – розповідала дівчина. – Ми гуляли в парку, постійно розмовляли по телефону, він проводжав мене додому. У той час Андрій тільки починав кар'єру в «Дніпрі». На початку відносин було незвично, коли Андрій часто і надовго виїжджав на збори, однак зараз це вже не проблема – звикла до такого його способу життя».

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    Андрій є резервним воротарем «Реала». У понеділок він прибуде до Києва на збір національної команди, яка готується до старту у відборі чемпіонату світу 2022 року.

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    Теги: Збірна України Андрій Лунін
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