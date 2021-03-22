Шевченко знайшов в Англії захисника для збірної України

Кілман прийшов у футбол з футзалу і грає за «Вулвергемптон»

Головний тренер збірної України, яка сьогодні розпочинає підготовку до відбірних матчів чемпіонату світу 2022 року розповів, коли викличе на збір захисника «Вулвергемптона» Макса Кілмана. Футболіст має українське коріння і висловив бажання спробувати сили в нашій національній команді.

«Щоб отримати виклик у збірну гравець має отримати паспорт України. Коли це трапиться, тоді будемо розглядати. Що стосується Кілмана, то у нього йде процес отримання паспорта. Залежно від того, як швидко він його отримає, будемо реагувати», – розповів наставник української збірної.

Андрій Шевченко, сім’я якого проживає в Лондоні, стежить за Кілманом з минулого року.

У нинішньому сезоні Кілман провів 17 матчів за «Вулвергемптон», в яких віддав дві результативні передачі.

Макс провів 25 матчів за збірну Англії з футзалу.

У середу, 24 березня, Україна стартує у відбірному циклі на ЧС-2022 виїзним матчем з Францією. Після цього українська збірна вдома зіграє з Фінляндією (28 березня) і Казахстаном (31 березня).