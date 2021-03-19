Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію України на поразку через коронавірус

CAS залишив рішення про поразку в Лізі націй зі Швейцарією в силі

Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив про підсумки розгляду апеляції Української асоціації футболу (УАФ) на рішення присудити збірній технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією.

Панель суддів прийняла рішення відхилити апеляцію української сторони і залишити рішення про технічну поразку в силі. На думку представників CAS, УЄФА інтерпретував правила вірно.

В свою чергу, в повідомленні, яке з'явилося на офіційній сторінці УАФ в Facebook, було ще раз підкреслено, що збірна України була готова до поєдинку, а наша федерація виконала всі вимоги, необхідні для участі в ньому.

«Позиція Української асоціації футболу є незмінною: національна збірна була готова до матчу, а УАФ виконала всі вимоги щодо участі команди в цьому поєдинку. До речі, це підтверджує і Спортивний арбітражний суд, який у своєму рішенні зазначив: «Немає конкретних доказів, що підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу, або що він поводився недбало або необережно у захисті гравців від COVID-19. Будь-яка національна збірна могла зіткнутися з ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19», – написали в УАФ.

Матч був скасований через спалах коронавирусу в українській команді. 17 листопада 2020 року тести футболістів збірної Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса, а також тренера з фізпідготовки Івана Баштового дали позитивний результат. 25 листопада УЄФА присудив Україні технічну поразку з рахунком 0:3. Через неї команда Андрія Шевченка не змогла зберегти третє місце в групі і залишила Лігу А.