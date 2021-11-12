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    Збірна України з хокею знайшла заміну «зниклим» гравцям «Донбасу»

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    &laquo;Сокіл&raquo; підставив плече національній команді - Збірна України з хокею знайшла заміну «зниклим» гравцям «Донбасу»

    «Сокіл» підставив плече національній команді

    Фото: УХЛ

    Тренер національної команди Вадим Шахрайчук викликав ще сімох гравців «Сокола»

    Збірна України у спішному порядку знайшла заміну гравцям «Донбасу», котрі залишили розташування команди на тренувальному зборі в Угорщині. Наша команда сьогодні проведе перший матч на Меморіалі Тамаша Саркозі в Будапешті.

    Як повідомляє сайт Федерації хокею України, тренерський штаб у терміновому порядку викликав до збірної ще сімох гравців «Сокола». Сьогодні в матчі з Італією команді допоможуть оборонці Єгор Мажуга, Михайло Рибалко і Андрій Алексєєв, нападники Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Олександр Павленко та Андрій Смирнов.

    Раніше розташування збірної залишили хокеїсти «Донбасу» Пилип Пангелов-Юлдашев і Віталій Андрейків, Микита Буценко, Ілля Коренчук, Віктор Захаров і Олександр Пересунько, а також гравець «Краматорська» Павло Таран.

    Після їхнього від’їзду в команді залишилося 14 гравців: воротарі – Дмитро Кубрицький, Олег Петров; оборонці – Денис Матусевич, Іван Сисак, Євген Ратушний і Всеволод Толстушко; нападники – Роман Благий, Тимур Гриценко, Олексій Ворона, Іван Савченко, Віталій Лялька, Вадим Мазур, Олександр Костиков, Дмитро Німенко і капітан Андрій Міхнов.

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    Теги: Збірна України хокей ХК Сокіл ХК Донбас
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    Збірна України з хокею знайшла заміну «зниклим» гравцям «Донбасу»