Дві дози вакцини не допомогли: українські біатлоністи через коронавірус пропустять старт сезону

Команда знаходиться на самоізоляції та не може повноцінно тренуватися

Українські біатлоністи відправлені на самоізоляцію та пропустять перші два етапи Кубку світу. Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Ситуація така, що рішення змінюється кожні п'ять хвилин чи годину. Останнє, що ми спілкувалися з тренером, – ті біатлоністи, які мали симптоми, вони не братимуть участі у перших двох етапах.

Примітно, що всі біатлоністи чоловічої збірної отримали дві дози вакцини під час підготовки до олімпійського сезону.

Чоловіча збірна перейшла на режим самоізоляції у норвезькому Бейтоштолені, де команда проходить передсезонний збір. Спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу. Позитивний результат на Covid-19 було знайдено і в нашій команді.

Перший етап Кубка світу з біатлону пройде з 26 до 28 листопада у шведському Естерсунді.

Після одужання біатлоністи поїдуть на збір в Обертіллах і там готуватимуться до третього етапу Кубку світу, який пройде в Хохфільцені.

Олімпіада в Пекіні пройде в лютому 2022 року.