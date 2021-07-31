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    ЗМІ: Нападник збірної України переходить у «Бенфіку»

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    Роман Яремчук гратиме в Португалії - ЗМІ: Нападник збірної України переходить у «Бенфіку»
    Роман Яремчук гратиме в Португалії
    Фото з відкритих джерел

    Роман Яремчук приїхав на медогляд в легендарний клуб з Лісабону

    Гравець збірної України і бельгійського «Гента» Роман Яремчук однією ногою вже у «Бенфіці». Легендарний португальський клуб із Лісабону має заплатити за нападника 15 мільйонів євро. За повідомленнями численних ЗМІ, футболіст вже проходить медичне обстеження у Португалії. Якщо воно не виявить проблем зі здоров'ям в українця, то з Романом буде укладено п'ятирічну угоду.

    Зазначимо, що «Гент» не заявив свого найкращого бомбардира на єврокубки. «Бенфіка» ж зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів вже 4 серпня проти московського «Спартака».

    Яремчук брав участь у чемпіонаті Європи, де відзначився двома голами і однією результативною передачею.

    Тим часом в українській Прем’єр-лізі стартував другий тур. Першими вийшли на поле учасники єврокубків «Шахтар» і «Колос». Обидва свої матчі виграли.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук
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    ЗМІ: Нападник збірної України переходить у «Бенфіку»