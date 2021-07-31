ЗМІ: Нападник збірної України переходить у «Бенфіку»

Роман Яремчук приїхав на медогляд в легендарний клуб з Лісабону

Гравець збірної України і бельгійського «Гента» Роман Яремчук однією ногою вже у «Бенфіці». Легендарний португальський клуб із Лісабону має заплатити за нападника 15 мільйонів євро. За повідомленнями численних ЗМІ, футболіст вже проходить медичне обстеження у Португалії. Якщо воно не виявить проблем зі здоров'ям в українця, то з Романом буде укладено п'ятирічну угоду.

Зазначимо, що «Гент» не заявив свого найкращого бомбардира на єврокубки. «Бенфіка» ж зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів вже 4 серпня проти московського «Спартака».

Яремчук брав участь у чемпіонаті Європи, де відзначився двома голами і однією результативною передачею.

Тим часом в українській Прем’єр-лізі стартував другий тур. Першими вийшли на поле учасники єврокубків «Шахтар» і «Колос». Обидва свої матчі виграли.