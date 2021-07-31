Прем'єр-ліга: «Шахтар» напружився і розгромив «Львів», «Колос» здолав дебютанта

В українській Прем’єр-лізі другий тур стартував перемогами господарів поля

Наступного тижня «Шахтарю» належить провести перший матч третьої кваліфікації Ліги чемпіонів, а «Колос» з цієї ж стадії стартує в Лізі конференцій. Матчі за їхньої участі в українській Прем’єр-лізі гралися першими в другому турі.

«Шахтар» грав у Львові з однойменним клубом і досяг перемоги з великим рахунком. «Гірники» володіли великою територіальною перевагою, проте забити не змогли. Допомогли заміни, які головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі зробив у другому таймі. Вийшов Марлос і віддав гольову передачу на Траоре. Дентіньо і Педріньо з’явилися на полі згодом, і довели рахунок до розгромного – 3:0.

Перший матч в кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського «Генка» «Шахтар» проведе на виїзді 3 серпня.

«Колос» приймав «Металіст-1925». У цьому матчі також господарі володіли територіальною перевагою. З тією різницею, що харків’яни мали голом відкривати рахунок у зустрічі і голом її завершувати. В обох випадках схибили нападники «Металіста». А «Колос» одну з своїх нагод реалізував під завісу зустрічі. Син головного тренера ковалівців Руслана Костишина Денис вдало забіг у штрафний майданчик і потужно пробив по воротах з п’ятачка – 1:0.

«Колос» 5 серпня прийме в Лізі конференцій казахстанський «Шахтар».

У чемпіонаті України «Шахтар» у двох матчах набрав 6 очок, «Колос» – 4.

31 липня грають: «Минай» – «Олександрія, «Чорноморець» – «Дніпро-1».

1 серпня: «Маріуполь» – «Десна», «Динамо» – «Верес», «Ворскла» – «Рух».

2 серпня: «Інгулець» – «Зоря».