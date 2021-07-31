  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Прем'єр-ліга: «Шахтар» напружився і розгромив «Львів», «Колос» здолав дебютанта

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шахтар довго запрягав, але здолав Львів - Прем'єр-ліга: «Шахтар» напружився і розгромив «Львів», «Колос» здолав дебютанта
    Шахтар довго запрягав, але здолав Львів
    Фото з відкритих джерел

    В українській Прем’єр-лізі другий тур стартував перемогами господарів поля

    Наступного тижня «Шахтарю» належить провести перший матч третьої кваліфікації Ліги чемпіонів, а «Колос» з цієї ж стадії стартує в Лізі конференцій. Матчі за їхньої участі в українській Прем’єр-лізі гралися першими в другому турі.

    «Шахтар» грав у Львові з однойменним клубом і досяг перемоги з великим рахунком. «Гірники» володіли великою територіальною перевагою, проте забити не змогли. Допомогли заміни, які головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі зробив у другому таймі. Вийшов Марлос і віддав гольову передачу на Траоре. Дентіньо і Педріньо з’явилися на полі згодом, і довели рахунок до розгромного – 3:0.

    Перший матч в кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського «Генка» «Шахтар» проведе на виїзді 3 серпня.

    «Колос» приймав «Металіст-1925». У цьому матчі також господарі володіли територіальною перевагою. З тією різницею, що харків’яни мали голом відкривати рахунок у зустрічі і голом її завершувати. В обох випадках схибили нападники «Металіста». А «Колос» одну з своїх нагод реалізував під завісу зустрічі. Син головного тренера ковалівців Руслана Костишина Денис вдало забіг у штрафний майданчик і потужно пробив по воротах з п’ятачка – 1:0.

    «Колос» 5 серпня прийме в Лізі конференцій казахстанський «Шахтар».

    У чемпіонаті України «Шахтар» у двох матчах набрав 6 очок, «Колос» – 4.

    31 липня грають: «Минай» – «Олександрія, «Чорноморець» – «Дніпро-1».

    1 серпня: «Маріуполь» – «Десна», «Динамо» – «Верес», «Ворскла» – «Рух».

    2 серпня: «Інгулець» – «Зоря».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Колос» (Ковалівка)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем'єр-ліга: «Шахтар» напружився і розгромив «Львів», «Колос» здолав дебютанта