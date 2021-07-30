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    Київське «Динамо» підписало сенегальського півзахисника

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    Самба Діалло став черговим новачком київського клубу - Київське «Динамо» підписало сенегальського півзахисника
    Самба Діалло став черговим новачком київського клубу
    Фото з відкритих джерел

    Діалло пройшов у столичну команду з другої спроби

    Чемпіон України київське «Динамо» підписало ще одного гравця. Новачком команди став 18-річний сенегальський півзахисник Самба Діалло.

    Самба є вихованцем однієї з сенегальських футбольних академій. Він грає за юнацькі збірні своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.

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    Діалло був у розташуванні «Динамо» в квітні, потім повернувся влітку і уклав контракт на три роки.

    Раніше «Динамо» підписало третього за місяць нападника. Навіщо стільки?

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Київське «Динамо» підписало сенегальського півзахисника