Київське «Динамо» підписало сенегальського півзахисника

Діалло пройшов у столичну команду з другої спроби

Чемпіон України київське «Динамо» підписало ще одного гравця. Новачком команди став 18-річний сенегальський півзахисник Самба Діалло.

Самба є вихованцем однієї з сенегальських футбольних академій. Він грає за юнацькі збірні своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.

Діалло був у розташуванні «Динамо» в квітні, потім повернувся влітку і уклав контракт на три роки.

Раніше «Динамо» підписало третього за місяць нападника. Навіщо стільки?