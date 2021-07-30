Київське «Динамо» підписало сенегальського півзахисника
Самба Діалло став черговим новачком київського клубу
Фото з відкритих джерел
Діалло пройшов у столичну команду з другої спроби
Чемпіон України київське «Динамо» підписало ще одного гравця. Новачком команди став 18-річний сенегальський півзахисник Самба Діалло.
Самба є вихованцем однієї з сенегальських футбольних академій. Він грає за юнацькі збірні своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.
Діалло був у розташуванні «Динамо» в квітні, потім повернувся влітку і уклав контракт на три роки.
Раніше «Динамо» підписало третього за місяць нападника. Навіщо стільки?
Читайте також: