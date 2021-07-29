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    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)

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    Михайло Романчук побореться ще раз побореться за медаль - Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Михайло Романчук побореться ще раз побореться за медаль
    Фото з відкритих джерел

    Лідери української збірної продовжують боротьбу за медалі Ігор

    На дистанції 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук виграв бронзову нагороду. Вона стала четвертою для української збірної. Від плавця очікували «золота», адже він в кваліфікації встановив олімпійський рекорд. З тим результатом Романчук став би чемпіоном, проте в фіналі не дотягнув до нього більше секунди.

    Михайло ще виступить на дистанції 1500 метрів.

    Перший номер посіву боксерів Олександр Хижняк впевнено вийшов до чвертьфіналу. Всі судді в поєдинку з японцем Юїто Морівакі віддали йому перевагу.

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    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)
    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)

    Раніше стали відомі імена трьох українських легкоатлетів, яких напередодні відсторонили від змагань.

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    Теги: Олімпіада Михайло Романчук Олександр Хижняк
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    Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото)