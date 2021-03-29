Шумахер-молодший провалив дебют у «Формулі-1», росіянин Мазепін зганьбився

Перший Гран-прі сезону пройшов у Бахрейні, чемпіон Гемілтон одержав перемогу

Семиразовий чемпіон «Формули-1» Льюїс Гемілтон зумів обійти на фініші Макса Ферстаппена і здобути першу перемогу в новому сезоні. Британець побив черговий рекорд Мікаеля Шумахера, цього разу за кількістю кіл у лідерах.

У Бахрейні дебютував син знаменитого гонщика Мік Шумахер. На минулому тижні йому виповнилося 22 роки, але порадувати себе і сім’ю він зміг хіба що тим, що доїхав до фінішу. Він став останнім, хто перетнув фініш. Не доїхали до кінця четверо пілотів. Один з них, Микита Мазепін, примудрився вже в першій для себе гонці розбити болід на першому ж колі. Росіянин попросив вибачення за невміння справлятися з потужним каром, проте в мережах його піддали жорсткій критиці.

Колишній пілот «Формули-1» Міка Сало взагалі заявив, що таким водіям не місце на чемпіонаті світу.

«Цьому хлопцю тут не місце», — наводить слова Сало финський телеканал C More

Повернувся після дворічної перерви дворазовий чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо, який припинив гонку на 33-му колі.