У «Формулі 1» відмовляться від одноразових пластикових пляшок

Цього року воду в паддоки подаватимуть в інших ємкостях

Керівництво «Формули 1» повідомило, що в сезоні 2021 року в паддоках не використовуватимуться одноразові пластикові пляшки з питною водою. Мета акції – скоротити кількість пластика, який виробляється, і зберегти навколишнє середовище.

Відтепер персонал «Формули 1» буде пити воду з багаторазових пляшок, наповнюючи їх з численних ємностей, встановлених на трасі – починаючи з передсезонних тестів, які стартують 12 березня в Бахрейні.

Оператори віддалених телевізійних камер та інший персонал на трасі отримають достатню кількість води в інших ємностях.

Крім того, перепустки в паддоках в цьому році будуть виготовлятися з переробленого пластику. Для цього на весь сезон знадобиться переробити 143 275 пластикових пляшок.

Сезон «Формули 1» також пройде в Бахрейні. Перший Гран-прі відбудеться 26-28 березня.

По прибуттю в країну всім командам запропонована програма вакцинації, яка розрахована на два тижні. Щоправда, не всі прагнуть скористатися цією послугою. Поки що своїм співробітникам пройти курс запропонували Ferrari та Mercedes. Але на добровільній основі.

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