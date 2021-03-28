Гемілтон виграв перший Гран-прі сезону «Формули-1» і побив рекорд Шумахера

Чемпіон світу програв Ферстаппену практики, але переміг у гонці

На першому Гран-прі сезону «Формули-1», який 28 березня пройшов у Бахрейні, сенсації не сталося. Макс Ферстаппен, котрий не знав рівних у практиці, у самій гонці поступився чемпіону світу Льюїсу Гемілтону. На фініші в драматичній боротьбі він зумів обійти гонщика з «Ред Булл». Трійку найкращих замкнув напарник Хемілтона Валттері Боттас.

Перемога дозволила 7-разовому чемпіону «Формули-1» перевершити чергове досягнення легендарного Міхаеля Шумахера. Пілот «Мерседеса» побив рекорд Шумахера по колам лідирування: Люіс лідирував 5126 кіл, Міхаель - 5111. Також в топ-5 за цим показником входять Себастьян Феттель (3495), Айртон Сенна (2931) і Ален Прост ( 2683).

Раніше Гемілтон зрівнявся з Шумахером за кількістю чемпіонських титулів.

Формула 1. Гран-прі Бахрейну

1. Льюїс Гемілтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,745

3. Валттері Боттас («Мерседес») +37,383

4. Ландо Норріс («Макларен») +46,466

5. Серхіо Перес («Ред Булл») +52,047

6. Шарль Леклер («Феррарі») +59,090

7. Даніель Ріккардо («Макларен») +1.06,004

8. Карлос Сайнс («Феррарі») +1.07,100

9. Юкі Цунода («Альфа Таурі») +1.25,692

10. Ленс Стролла («Астон Мартін») +1.26,713

11. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,864

12. Антоніо Джовінаццо («Альфа Ромео») +1 коло

13. Естебан Вікон («Альпін») +1 коло

14. Джордж Расселл («Уїльямс») +1 коло

15. Себастьян Феттель («Астон Мартін») +1 коло

16. Мік Шумахер («Хаас») +1 коло

17. П'єр Гаслі («Альфа Таурі») – не фінішував

18. Ніколас Латіфа («Уїльямс») – не фінішував

19. Фернандо Алонсо («Альпін») – не фінішував

20. Микита Мазепин («Хаас») – не фінішував.