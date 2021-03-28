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    Гемілтон виграв перший Гран-прі сезону «Формули-1» і побив рекорд Шумахера

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    Льюїс Хемілтон на фініші вирвав перемогу у Макса Ферстаппена - Гемілтон виграв перший Гран-прі сезону «Формули-1» і побив рекорд Шумахера
    Льюїс Хемілтон на фініші вирвав перемогу у Макса Ферстаппена
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу програв Ферстаппену практики, але переміг у гонці

    На першому Гран-прі сезону «Формули-1», який 28 березня пройшов у Бахрейні, сенсації не сталося. Макс Ферстаппен, котрий не знав рівних у практиці, у самій гонці поступився чемпіону світу Льюїсу Гемілтону. На фініші в драматичній боротьбі він зумів обійти гонщика з «Ред Булл». Трійку найкращих замкнув напарник Хемілтона Валттері Боттас.

    Перемога дозволила 7-разовому чемпіону «Формули-1» перевершити чергове досягнення легендарного Міхаеля Шумахера. Пілот «Мерседеса» побив рекорд Шумахера по колам лідирування: Люіс лідирував 5126 кіл, Міхаель - 5111. Також в топ-5 за цим показником входять Себастьян Феттель (3495), Айртон Сенна (2931) і Ален Прост ( 2683).

    Раніше Гемілтон зрівнявся з Шумахером за кількістю чемпіонських титулів.

    Формула 1. Гран-прі Бахрейну

    1. Льюїс Гемілтон («Мерседес»)

    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,745

    3. Валттері Боттас («Мерседес») +37,383

    4. Ландо Норріс («Макларен») +46,466

    5. Серхіо Перес («Ред Булл») +52,047

    6. Шарль Леклер («Феррарі») +59,090

    7. Даніель Ріккардо («Макларен») +1.06,004

    8. Карлос Сайнс («Феррарі») +1.07,100

    9. Юкі Цунода («Альфа Таурі») +1.25,692

    10. Ленс Стролла («Астон Мартін») +1.26,713

    11. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,864

    12. Антоніо Джовінаццо («Альфа Ромео») +1 коло

    13. Естебан Вікон («Альпін») +1 коло

    14. Джордж Расселл («Уїльямс») +1 коло

    15. Себастьян Феттель («Астон Мартін») +1 коло

    16. Мік Шумахер («Хаас») +1 коло

    17. П'єр Гаслі («Альфа Таурі») – не фінішував

    18. Ніколас Латіфа («Уїльямс») – не фінішував

    19. Фернандо Алонсо («Альпін») – не фінішував

    20. Микита Мазепин («Хаас») – не фінішував.

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    Теги: Формула-1 Льюїс Гемілтон Макс Ферстаппен
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