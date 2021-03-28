Гемілтон виграв перший Гран-прі сезону «Формули-1» і побив рекорд Шумахера
Чемпіон світу програв Ферстаппену практики, але переміг у гонці
На першому Гран-прі сезону «Формули-1», який 28 березня пройшов у Бахрейні, сенсації не сталося. Макс Ферстаппен, котрий не знав рівних у практиці, у самій гонці поступився чемпіону світу Льюїсу Гемілтону. На фініші в драматичній боротьбі він зумів обійти гонщика з «Ред Булл». Трійку найкращих замкнув напарник Хемілтона Валттері Боттас.
Перемога дозволила 7-разовому чемпіону «Формули-1» перевершити чергове досягнення легендарного Міхаеля Шумахера. Пілот «Мерседеса» побив рекорд Шумахера по колам лідирування: Люіс лідирував 5126 кіл, Міхаель - 5111. Також в топ-5 за цим показником входять Себастьян Феттель (3495), Айртон Сенна (2931) і Ален Прост ( 2683).
Раніше Гемілтон зрівнявся з Шумахером за кількістю чемпіонських титулів.
Формула 1. Гран-прі Бахрейну
1. Льюїс Гемілтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,745
3. Валттері Боттас («Мерседес») +37,383
4. Ландо Норріс («Макларен») +46,466
5. Серхіо Перес («Ред Булл») +52,047
6. Шарль Леклер («Феррарі») +59,090
7. Даніель Ріккардо («Макларен») +1.06,004
8. Карлос Сайнс («Феррарі») +1.07,100
9. Юкі Цунода («Альфа Таурі») +1.25,692
10. Ленс Стролла («Астон Мартін») +1.26,713
11. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,864
12. Антоніо Джовінаццо («Альфа Ромео») +1 коло
13. Естебан Вікон («Альпін») +1 коло
14. Джордж Расселл («Уїльямс») +1 коло
15. Себастьян Феттель («Астон Мартін») +1 коло
16. Мік Шумахер («Хаас») +1 коло
17. П'єр Гаслі («Альфа Таурі») – не фінішував
18. Ніколас Латіфа («Уїльямс») – не фінішував
19. Фернандо Алонсо («Альпін») – не фінішував
20. Микита Мазепин («Хаас») – не фінішував.
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