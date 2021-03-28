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    В UFC з’явився новий чемпіон світу у важкій вазі (відео)

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    Стіпе Міочіч в другому раунді вже не зміг підвестися - В UFC з’явився новий чемпіон світу у важкій вазі (відео)
    Стіпе Міочіч в другому раунді вже не зміг підвестися
    Фото з відкритих джерел

    Камеруський боєць Нганну нокаутував володаря поясу Міочіча в другому раунді

    Нокаутом завершився головний бій UFC 260 у Лас-Вегасі. Володар поясу у важкій вазі Стіпе Міочіч у другому раунді програв Френсісу Нганну.

    34-річний Нганну здобув 16-ту перемогу в кар'єрі при трьох поразках. Його відрізняє дуже важкий удар. Стіпе пропустив один такий і не зміг піднятися. За припущенням спеціалістів, протягом поєдинку в голову Міонічу прилетіло тон 20 ваги.

    Френсіс вперше став чемпіоном світу.

    «Перед нокаутом він зачепив мене правою рукою, але я не був вражений, а просто відходив, щоб повернутися на позицію, – розповів після бою камерунець. – У цей момент я сказав собі: «Заспокойся, нічого не сталося». Я забрав перший раунд, і продовжував працювати. А він припустився помилки, полетів на мене. Можливо він думав, що пробив мене або щось ще, але в цей момент я зловив його».

    Перший бій між Нганну і 38-річним Міочічем пройшов 2018 року, тоді американець переміг рішенням суддів.

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    Теги: UFC
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