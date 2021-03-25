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    Зірка «Формули 1» Гемілтон відреагував на бійку слонів у російському цирку

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    Бійка слонів у Казанському цирку - Зірка «Формули 1» Гемілтон відреагував на бійку слонів у російському цирку
    Бійка слонів у Казанському цирку
    Фото скріншот

    Поки в світі забороняють вистави з тваринами, в Казані їх продовжують експлуатувати

    Бійкою слонів завершилася вистава в цирку в Татарстані. На початку номера одна тварина повалила на підлогу іншу. Постраждалий слон намагався відповзти, але його більш сильний опонент бивнями продовжував атакувати. Врешті дресирувальникам вдалося відігнати агресивного слона. Наступні вистави в Казанському цирку були скасовані.

    На бійку слонів відреагував чемпіон світу в гонках «Формули 1» Льюїс Гемілтон. Його шокувало відео з Росії.

    «Кожен день мене обурює людське насильство. Хто-небудь знає, як ми можемо зупинити подібні речі в Росії?» - написав Гемілтон у соцмережах.

    Теги: бійка цирк Льюїс Гемілтон
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