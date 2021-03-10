«Феррарі» провела презентацію боліда на новий сезон «Формули 1»

Бойовими пілотами команди будуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс-молодший

«Феррарі» представила болід SF-21 на сезон-2021 «Формули 1». У повній відповідності з попередньою інформацією в лівреї машини присутній червоний колір двох відтінків - темніший, як на Гран-прі Тоскани - 2020 року, і світліший. Також варто відзначити, що логотип Mission Winnow тепер став зеленим.

Ніс машини структурно він не змінився, проте змінилася аеродинаміка.

Є зміни в двигуні. У ньому підвищили теплову ефективність. Це дасть можливість досягти переваги на колі в 0,1 секунди. Щодо силового блоку, то на нього серйозні зміни чекають вже наступного року. Є також зміни в гібридній системі та електроніці.

У новому році бойовими пілотами «Феррарі» будуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс-молодший. Минулий сезон італійська команда провалила, ставши лише шостою в Кубку конструкторів. По закінченню сезону команду залишив Себастьян Феттель, який перебрався в «Астон Мартін».

Новий сезон у «Формулі 1» візьме старт в останній уїк-енд березня – 26-28 березня. Програму відкриває Гран-прі Бахрейну.