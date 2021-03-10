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    «Феррарі» провела презентацію боліда на новий сезон «Формули 1»

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    Такий вигляд має новий болід&nbsp;&laquo;Феррарі&raquo;&nbsp; - «Феррарі» провела презентацію боліда на новий сезон «Формули 1»
    Такий вигляд має новий болід «Феррарі» 
    фото з вільних джерел

    Бойовими пілотами команди будуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс-молодший

    «Феррарі» представила болід SF-21 на сезон-2021 «Формули 1». У повній відповідності з попередньою інформацією в лівреї машини присутній червоний колір двох відтінків - темніший, як на Гран-прі Тоскани - 2020 року, і світліший. Також варто відзначити, що логотип Mission Winnow тепер став зеленим.

    Ніс машини структурно він не змінився, проте змінилася аеродинаміка.

    Є зміни в двигуні. У ньому підвищили теплову ефективність. Це дасть можливість досягти переваги на колі в 0,1 секунди. Щодо силового блоку, то на нього серйозні зміни чекають вже наступного року. Є також зміни в гібридній системі та електроніці.

    У новому році бойовими пілотами «Феррарі» будуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс-молодший. Минулий сезон італійська команда провалила, ставши лише шостою в Кубку конструкторів. По закінченню сезону команду залишив Себастьян Феттель, який перебрався в «Астон Мартін».

    Новий сезон у «Формулі 1» візьме старт в останній уїк-енд березня – 26-28 березня. Програму відкриває Гран-прі Бахрейну.

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      Теги: Гран-прі Формула-1
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