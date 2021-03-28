У мережі з’явилося відео важкого нокауту Повєткіна
Діліан Уайт став тимчасовим чемпіоном за версією WBC
Олександр Повєткін не зміг захистити пояс тимчасового чемпіона за версією WBC. Британець Ділліан Уайт нокаутував росіянина в четвертому раунді і тепер чекатиме черги, щоб зустрітися в ринзі з кимось із чемпіонів.
Бій з Повєткіним Уайт провів дуже потужно. Вже в першому раунді вів вивів суперника з рівноваги.
An exciting start just one minute in! #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/Tm6iB10ELj— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021
А в четвертому провів потужну атаку і рефері змушений був зупинити побиття.
THE BODY SNATCHER pic.twitter.com/vBu7xjmp9a— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021
Титульний бій для Уайта може відбутися не скоро. На черзі – два поєдинки між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі. Переможець цього двобою, як очікується, зустрінеться з найсильнішим у парі Олександр Усик – Джо Джойс. Є ще Деонтей Уайлдер, але у нього є проблеми зі здоров’ям.
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