У мережі з’явилося відео важкого нокауту Повєткіна

Діліан Уайт став тимчасовим чемпіоном за версією WBC

Олександр Повєткін не зміг захистити пояс тимчасового чемпіона за версією WBC. Британець Ділліан Уайт нокаутував росіянина в четвертому раунді і тепер чекатиме черги, щоб зустрітися в ринзі з кимось із чемпіонів.

Бій з Повєткіним Уайт провів дуже потужно. Вже в першому раунді вів вивів суперника з рівноваги.

An exciting start just one minute in! #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/Tm6iB10ELj — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

А в четвертому провів потужну атаку і рефері змушений був зупинити побиття.

THE BODY SNATCHER pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Титульний бій для Уайта може відбутися не скоро. На черзі – два поєдинки між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі. Переможець цього двобою, як очікується, зустрінеться з найсильнішим у парі Олександр Усик – Джо Джойс. Є ще Деонтей Уайлдер, але у нього є проблеми зі здоров’ям.