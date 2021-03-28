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    У мережі з’явилося відео важкого нокауту Повєткіна

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    Олександр Повєткін, скоріше за все, завершить кар'єру - У мережі з’явилося відео важкого нокауту Повєткіна
    Олександр Повєткін, скоріше за все, завершить кар'єру
    Фото з соціальних мереж

    Діліан Уайт став тимчасовим чемпіоном за версією WBC

    Олександр Повєткін не зміг захистити пояс тимчасового чемпіона за версією WBC. Британець Ділліан Уайт нокаутував росіянина в четвертому раунді і тепер чекатиме черги, щоб зустрітися в ринзі з кимось із чемпіонів.

    Бій з Повєткіним Уайт провів дуже потужно. Вже в першому раунді вів вивів суперника з рівноваги.

    А в четвертому провів потужну атаку і рефері змушений був зупинити побиття.

    Титульний бій для Уайта може відбутися не скоро. На черзі – два поєдинки між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі. Переможець цього двобою, як очікується, зустрінеться з найсильнішим у парі Олександр Усик – Джо Джойс. Є ще Деонтей Уайлдер, але у нього є проблеми зі здоров’ям.

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    Теги: бокс Олександр Повєткін Ділліан Вайт
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