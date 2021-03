У мережі з’явилося відео важкого нокауту Повєткіна

Олександр Повєткін не зміг захистити пояс тимчасового чемпіона за версією WBC. Британець Ділліан Уайт нокаутував росіянина в четвертому раунді і тепер чекатиме черги, щоб зустрітися в ринзі з кимось із чемпіонів.

Бій з Повєткіним Уайт провів дуже потужно. Вже в першому раунді вів вивів суперника з рівноваги.

An exciting start just one minute in! #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/Tm6iB10ELj