Перший сюрприз чемпіонату світу з хокею: Фінляндія б’є Канаду



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Каапо Какко, який так карколомно стрибав у володіннях Метта Мюррея, закинув у цій зустрічі двічі iltalehti.fi

Першу шайбу чемпіонату закинув 18-річний Каапо Какко

В одному із двох стартових матчів на 83-му чемпіонаті світу з хокею, який сьогодні, 10 травня, стартував у Словаччині, збірна Фінляндії перемогла 3:1 канадців.

Цей результат виглядає трохи несподіваним, адже фінська збірна не змогла залучити до цих змагань практично жодної зі своїх заокеанських зірок. Канада, яку попри не найсильніший склад вважають прихованим претендентом на чемпіонство, була фаворитом цього двобою.

Фінляндія — Канада — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 — Какко (Раяла, Іломякі), 06:47. 1:1 — Маршессо (Марк Стоун, Ші Теодор, - більш.), 08:03. 2:1 — Іломякі (Раяла, Мікко Лехтонен, - більш.), 42:36. 3:1 — Какко — п.в., 59:26

Воротарі: Ланкінен — Метт Мюррей

Кидки: 27 (11 + 3 + 13) - 21 (6 + 9 + 6)

Штраф: 2 (2 + 0 + 0) - 4 (0 + 0 + 4)

10 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 6 764 глядачі

Варто відзначити, що шайба 18-річного діаманта Каапо Какко, який, отримавши вишукану «сліпу» передачу на хід від Тоні Раяли, втік від першої пари оборонців суперника, обіграв воротаря і вразив порожні ворота, стала першим голом цього чемпіонату.

Фінляндія - Канада. Какко відкриває рахунок

Фінляндія - Канада. Маршессо зрівнює рахунок

А перемогу Суомі здобули, реалізувавши на початку третього періоду першу в цьому матчі більшість. Артту Іломякі відзначився, вдало зігравши на добиванні.

Фінляндія - Канада. Переможна шайба Іломякі

Утретє ж фіни закинули у порожні ворота, після того, як канадці замінили воротаря шостим польовим гравцем.

Окрім фінів і канадців, у групі А чемпіонату світу-2019 виступають збірні Данії, Франції, Німеччини, Великобританії, США і Словаччини. Дві останніх команди сьогодні зіграють між собою другий матч турніру.

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