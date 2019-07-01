  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Італії зникла футболістка збірної Швейцарії

    • Розсилка
    Флоріана Ісмаїлі - У Італії зникла футболістка збірної Швейцарії
    Флоріана Ісмаїлі
    Sky News

    Флоріану Ісмаїлі розшукують на озері Комо за допомогою робота

    У Італії під час відпочинку на озері Комо безслідно зникла 24-річна футболістка збірної Італії Флоріана Ісмаїлі.

    Спортсменка орендувала з подругою човна, на якому відпливли на 700 метрів від берега, де кинули якоря та стали засмагати. Згодом Ісмаїлі пірнула, але так і не з’явилася на поверхні.

    Глибина в місці інциденту сягає 100 метрів, там велика течія. То ж рятувальники долучили до операції спеціального робота.  

     Читайте також: Засуджений футболіст «Зеніта» розповів про побут у в’язниці
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ