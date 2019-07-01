У Італії зникла футболістка збірної Швейцарії



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Флоріана Ісмаїлі Sky News

Флоріану Ісмаїлі розшукують на озері Комо за допомогою робота

У Італії під час відпочинку на озері Комо безслідно зникла 24-річна футболістка збірної Італії Флоріана Ісмаїлі.

Спортсменка орендувала з подругою човна, на якому відпливли на 700 метрів від берега, де кинули якоря та стали засмагати. Згодом Ісмаїлі пірнула, але так і не з’явилася на поверхні.

Глибина в місці інциденту сягає 100 метрів, там велика течія. То ж рятувальники долучили до операції спеціального робота.