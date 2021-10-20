Сімеоне не потиснув руку Клоппу після дивовижної гри в Лізі чемпіонів

Дієго Сімеоне і Юрген Клопп не образилися один на одного

Грізманн забив «Ліверпулю» двічі, був вилучений і «Атлетіко» поступився

Видовищний матч провели «Атлетіко» та «Ліверпуль» у 3-му турі Ліги чемпіонів. Англійська команда вигравала в два голи вже до 13-ї хвилини – відзначилися Салах і Кейта. Але французький нападник «матрацників» Антуан Грізманн ще до перерви рахунок зрівняв. Майже одразу після початку другого тайму Грізманн був вилучений за фол проти Фірміно.

Розв’язка наступила за 15 хвилин до фінального свистка. «Ліверпуль» заробив пенальті і Салах його реалізував – 2:3.

Після гри тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне не потиснув наставнику «Ліверпуля» Юргену Клоппу руку. Аргентинець пояснив свій вчинок тим, що йому не подобається цей ритуал. Проте наступного разу саме Клоппа він обов’язково привітає. Не надав цьому значення і німецький тренер.

В іншому матчі групи «Порту» переграв «Мілан» – 1:0.

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