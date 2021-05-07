У Лізі Європи іспанський тренер встановив унікальне досягнення

Унаї Емері уп’яте вийшов у фінал турніру з третьою командою

Наставник «Вільярреала» Унаї Емері встановив унікальне досягнення. «Вільярреал», який тренує спеціаліст, вийшов у фінал Ліги Європи. Для нього майбутній фінал стане п'ятим в кар'єрі.

«Вільярреал» подолав на стадії півфіналу досить серйозну перешкода в особі лондонського «Арсеналу». У першому матчі «жовта субмарина» перемогла з рахунком 2:1, а матч-відповідь завершилася нульовою нічиєю. У вирішальному матчі за трофей зустрінуться «Манчестер Юнайтед» і «Вільярреал».

Фахівець тричі поспіль, з 2014 по 2016 рік, виводив у фінал Ліги Європи іспанську «Севілью». В усіх трьох випадках «Севілья» виграла турнір. А в 2019 році Емері вийшов у фінал з «Арсеналом», але його команда поступилася лондонському «Челсі».

Раніше Емері встановив рекорд турніру серед тренерів, в шостий раз в кар'єрі вивівши свій колектив у півфінал Ліги Європи. Крім «Вільярреала» і «Севільї», Унаї по одному разу виводив в півфінал ЛЄ «Валенсію» і «Арсенал».