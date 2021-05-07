Стало відомо, які вакцини отримають елітні спортсмени

Учасників Олімпіади в Токіо будуть щеплювати вакциною BioNTech/Pfizer

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що досягли угоди з німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer про надання препаратів для вакцинації від коронавірусу для атлетів, які братимуть участь в Олімпіаді в Токіо.

«Ці пожертвування вакцини є ще одним інструментом в нашому наборі заходів, щоб допомогти зробити Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо безпечними, а також проявити солідарність з господарями змагань», – заявив президент МОК Томас Бах.

Крім цього глава МОК відзначив, що вакцинація дасть приклад іншим людям щодо прояву турботи про здоров'я оточуючих в цей непростий час.

Відзначається, що вакцини отримають спортсмени з національних олімпійських і паралімпійських комітетів по всьому світу. При цьому вони будуть самі визначати, якою вакциною робитимуть щеплення спортсмени відповідно до встановлених в їхніх країнах правил і рекомендацій.

В Україні вакцинація олімпійців вже йде повним ходом.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, однак через коронавірусну пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва Ігор «Токіо-2020» буде збережено.