Окрім того, Володимир суттєво піднявся і у заліку спринтерських гонок

Володимир Сємаков після вдалої для себе спринтерської гонки на етапі Кубку світу-2017/18 з біатлону в Антгольці піднявся відразу на 22 сходинки у загальному заліку. Українець стрибнув на 61-й рядок і тепер має шанси піднятися ще вище, якщо не менш вдало проведе і гонку переслідування. Дмитро Підручний, який очок не набрав, втратив одне місце, а



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Володимир Сємаков. Фото ФБУ

Окрім того, Володимир суттєво піднявся і у заліку спринтерських гонок

Володимир Сємаков після вдалої для себе спринтерської гонки на етапі Кубку світу-2017/18 з біатлону в Антгольці піднявся відразу на 22 сходинки у загальному заліку.

Українець стрибнув на 61-й рядок і тепер має шанси піднятися ще вище, якщо не менш вдало проведе і гонку переслідування.

Дмитро Підручний, який очок не набрав, втратив одне місце, а Сергій Семенов і Руслан Ткаленко – відразу по кілька.

У заліку Кубку націй збірна України залишається на 11-му місці. Відставання від Словенії, яка йде 10-ою, складає 22 бали.

Загальний залік Кубку світу

1. Мартен Фуркад (Франція) – 720

2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 682

3. Яков Фак (Словенія) – 438

4. Антон Шипулін (Росія) – 380

5. Арнд Пайффер (Німеччина) – 378

...32. Дмитро Підручний (Україна) – 123

...38. Артем Прима (Україна) – 91

...61. Володимир Сємаков (Україна) – 34

...72. Сергій Семенов (Україна) – 17

...78. Руслан Ткаленко (Україна) – 10

Залік спринтерських гонок

1. Мартен Фуркад (Франція) – 276

2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 258

3. Сімон Шемпп (Німеччина) – 154

4. Яков Фак (Словенія) – 151

...27. Дмитро Підручний (Україна) – 60

...41. Володимир Сємаков (Україна) – 34

...49. Артем Прима (Україна) – 25

...74. Руслан Ткаленко (Україна) – 4

Кубок націй

1. Норвегія – 4463

2. Франція – 4243

3. Німеччина – 4149

4. Росія – 3772

5. Італія – 3621

...11. Україна – 2954