Сємаков стрибнув на 22 позиції у загальному заліку Кубку світу, у Кубку націй Україна і надалі 11-та
- Сьогодні, 17:05
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Розсилка
Окрім того, Володимир суттєво піднявся і у заліку спринтерських гонок
Володимир Сємаков після вдалої для себе спринтерської гонки на етапі Кубку світу-2017/18 з біатлону в Антгольці піднявся відразу на 22 сходинки у загальному заліку.
Українець стрибнув на 61-й рядок і тепер має шанси піднятися ще вище, якщо не менш вдало проведе і гонку переслідування.
Дмитро Підручний, який очок не набрав, втратив одне місце, а Сергій Семенов і Руслан Ткаленко – відразу по кілька.
У заліку Кубку націй збірна України залишається на 11-му місці. Відставання від Словенії, яка йде 10-ою, складає 22 бали.
Загальний залік Кубку світу
1. Мартен Фуркад (Франція) – 720
2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 682
3. Яков Фак (Словенія) – 438
4. Антон Шипулін (Росія) – 380
5. Арнд Пайффер (Німеччина) – 378
...32. Дмитро Підручний (Україна) – 123
...38. Артем Прима (Україна) – 91
...61. Володимир Сємаков (Україна) – 34
...72. Сергій Семенов (Україна) – 17
...78. Руслан Ткаленко (Україна) – 10
Залік спринтерських гонок
1. Мартен Фуркад (Франція) – 276
2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 258
3. Сімон Шемпп (Німеччина) – 154
4. Яков Фак (Словенія) – 151
...27. Дмитро Підручний (Україна) – 60
...41. Володимир Сємаков (Україна) – 34
...49. Артем Прима (Україна) – 25
...74. Руслан Ткаленко (Україна) – 4
Кубок націй
1. Норвегія – 4463
2. Франція – 4243
3. Німеччина – 4149
4. Росія – 3772
5. Італія – 3621
...11. Україна – 2954