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    Сємаков стрибнув на 22 позиції у загальному заліку Кубку світу, у Кубку націй Україна і надалі 11-та

    Окрім того, Володимир суттєво піднявся і у заліку спринтерських гонок
    Володимир Сємаков після вдалої для себе спринтерської гонки на етапі Кубку світу-2017/18 з біатлону в Антгольці піднявся відразу на 22 сходинки у загальному заліку. Українець стрибнув на 61-й рядок і тепер має шанси піднятися ще вище, якщо не менш вдало проведе і гонку переслідування. Дмитро Підручний, який очок не набрав, втратив одне місце, а
    • Сьогодні, 17:05
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    Володимир Сємаков. Фото ФБУ
    Володимир Сємаков. Фото ФБУ

    Окрім того, Володимир суттєво піднявся і у заліку спринтерських гонок

    Володимир Сємаков після вдалої для себе спринтерської гонки на етапі Кубку світу-2017/18 з біатлону в Антгольці піднявся відразу на 22 сходинки у загальному заліку.

    Українець стрибнув на 61-й рядок і тепер має шанси піднятися ще вище, якщо не менш вдало проведе і гонку переслідування.

    Дмитро Підручний, який очок не набрав, втратив одне місце, а Сергій Семенов і Руслан Ткаленко – відразу по кілька.

    У заліку Кубку націй збірна України залишається на 11-му місці. Відставання від Словенії, яка йде 10-ою, складає 22 бали.

    Загальний залік Кубку світу

    1. Мартен Фуркад (Франція) – 720
    2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 682
    3. Яков Фак (Словенія) – 438
    4. Антон Шипулін (Росія) – 380
    5. Арнд Пайффер (Німеччина) – 378
    ...32. Дмитро Підручний (Україна) – 123
    ...38. Артем Прима (Україна) – 91
    ...61. Володимир Сємаков (Україна) – 34
    ...72. Сергій Семенов (Україна) – 17
    ...78. Руслан Ткаленко (Україна) – 10

    Залік спринтерських гонок

    1. Мартен Фуркад (Франція) – 276
    2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 258
    3. Сімон Шемпп (Німеччина) – 154
    4. Яков Фак (Словенія) – 151
    ...27. Дмитро Підручний (Україна) – 60
    ...41. Володимир Сємаков (Україна) – 34
    ...49. Артем Прима (Україна) – 25
    ...74. Руслан Ткаленко (Україна) – 4

    Кубок націй

    1. Норвегія – 4463
    2. Франція – 4243
    3. Німеччина – 4149
    4. Росія – 3772
    5. Італія – 3621
    ...11. Україна – 2954

    біатлон Кубок світу Збірна України
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