Отруєння Скрипалів: британська поліція назвала ім’я третього підозрюваного

Сергєєв-Федотов має звання генерал-майора та служить у російській розвідці

Британські правоохоронці назвали ім'я третього росіянина, який може бути причетним до отруєння колишнього розвідника Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Поліція стверджує, що цю людину звуть Денис Сергєєв, хоча він користувався псевдонімом «Сергій Федотов». Про це заявили правоохоронці, пише BBC.

Співрозмовники видання стверджують, що Сергєєв має звання генерал-майора та служить у Головному розвідувальному управлінні генерального штабу РФ.

Денис Сергєєв (він користувався псевдонімом «Сергій Федотов») прибуває до Лондона

Він міг керувати діями інших підозрюваних в отруєнні Скрипалів. Також Сергєєва пов'язують з іншою злочинною діяльністю по всій Європі, яку поки що не розголошують.

Нагадаємо, член міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, болгарський журналіст Христо Ґрозев у травні повідомив, що агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль.

Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.