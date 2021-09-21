«Барселона» врятувалася в Прімері на останніх хвилинах гри

Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів втратив очки в чемпіонаті Іспанії

«Барселона» не змогла здолати «Гранаду» в матчі п'ятого туру чемпіонату Іспанії. Суперник «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів задовольнився нічиєю – 1:1.

Каталонці на правах господарів володіли відчутною перевагою на полі. Пропустивши на початку зустрічі від Дуарте, вони створили достатньо нагод для перемоги. Але досягли лише нічиєї. На останніх хвилинах відзначився Араухо.

«Гранада» тягнула час з другої хвилини, коли забила гол, – сказав після матчу головний тренер «Барселони» Рональд Куман. – Вони оборонялися великою кількістю гравців. Простір для переходу в атаку був на флангах. Ми зрівняли рахунок, але шкода, що втратили два очка. Ми маємо намагатися завжди грати в своєму стилі, але, якщо гра вимагає змін, ми повинні їх зробити», – цитує Кумана Marca.

«Барселона» набрала вісім очок і посідає сьоме місце в турнірній таблиці. У лідируючого «Реала» – 13.

«Динамо» зустрінеться з «Барселоною» 20 жовтня і 2 листопада.