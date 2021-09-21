Які Джошуа й Усик отримають гонорари: названо суми

Ентоні Джошуа є фаворотимо поєдинку з Олександром Усиком

Чемпіон з Великобританії отримає трохи більше $20 млн, українцю дістанеться трохи більше $4 млн

25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу «Тоттенгем Готспур» Олександр Усик спробує відібрати чемпіонські пояси у британця Ентоні Джошуа. Український боксер уже у Лондоні, де і завершить підготовку до бою.

Тим часом стали відомі розміри гарантованих гонорарів боксерів надважкої ваги. Вони, нагадаємо, вираховувалися з розрахунку 80% – чемпіону, 20% – претенденту.

Чемпіон за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) за поєдинок з українцем отримає гонорар в розмірі 15 млн фунтів ($20,5 млн).

Тож Усику залишиться трохи більше $4 млн. Якщо взяти до уваги слова промоутера українця Олександра Красюка про те, що під час перемовин по організації поєдинку їм вдалося досягти домовленості про круглу суму гонорару для Усика, то, ймовірно, мова йшла про $5 млн.

Для Усика, зазначимо, це найбільший гонорар у кар’єрі.

Поєдинок британського й українського боксерів відбудеться 25 вересня.