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    Суд зобов'язав УЄФА зняти санкції з клубів-засновників Суперліги

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    Іспанський суд став на бік засновників Суперліги - Суд зобов'язав УЄФА зняти санкції з клубів-засновників Суперліги
    Іспанський суд став на бік засновників Суперліги
    Фото з відкритих джерел

    Європейський футбольний союз має виконати рішення протягом п'яти днів

    Несподіваний поворот трапився в суперечці між УЄФА і провідними футбольними клубами, які навесні спробували створити Суперлігу. Іспанський суддя Мануель Руїс де Лара виніс постанову, відповідно до якої зобов'язав УЄФА протягом п'яти днів скасувати санкції щодо клубів-засновників Суперліги – «Барселони», «Реала» і «Ювентуса». Про це повідомляє El Espanol.

    У своїй постанові суддя вказує на те, що «УЄФА використовує практику, яка ставить під загрозу принцип вільної конкуренції в області професійних футбольних змагань на території Європейського Союзу».

    Проект Європейської Суперліги передбачав створення однієї ліги, в якій братимуть участь 20 європейських клубів. Участь в Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем Готспур».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Суд зобов'язав УЄФА зняти санкції з клубів-засновників Суперліги