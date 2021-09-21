Суд зобов'язав УЄФА зняти санкції з клубів-засновників Суперліги

Європейський футбольний союз має виконати рішення протягом п'яти днів

Несподіваний поворот трапився в суперечці між УЄФА і провідними футбольними клубами, які навесні спробували створити Суперлігу. Іспанський суддя Мануель Руїс де Лара виніс постанову, відповідно до якої зобов'язав УЄФА протягом п'яти днів скасувати санкції щодо клубів-засновників Суперліги – «Барселони», «Реала» і «Ювентуса». Про це повідомляє El Espanol.

У своїй постанові суддя вказує на те, що «УЄФА використовує практику, яка ставить під загрозу принцип вільної конкуренції в області професійних футбольних змагань на території Європейського Союзу».

Проект Європейської Суперліги передбачав створення однієї ліги, в якій братимуть участь 20 європейських клубів. Участь в Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем Готспур».