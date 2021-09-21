Юний фехтувальник збірної України загинув на риболовлі

Тимофій Сас подавав великі надії в спорті

Фехтувальник юнацької збірної України Тимофій Сас загинув у результаті нещасного випадку на риболовлі. Хлопцю було всього 16 років.

«Всі ми глибоко вражені трагічною загибеллю, в результаті нещасного випадку, Тимофія Сас (Калітовського) – юного талановитого спортсмена, яскравого та помітного хлопця, цілеспрямованого та наполегливого фехтувальника.

Колектив школи, спортсмени та батьки висловлюють глибокі співчуття батькам і родині Тимофія, – повідомляється на сторінці ДЮСШ «Армієць» у соцмережах.

Глибокі співчуття рідним висловила Федерація фехтування України.