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    Юний фехтувальник збірної України загинув на риболовлі

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    Юний фехтувальник збірної України загинув на риболовлі
    Фото: facebook

    Тимофій Сас подавав великі надії в спорті

    Фехтувальник юнацької збірної України Тимофій Сас загинув у результаті нещасного випадку на риболовлі. Хлопцю було всього 16 років.

    «Всі ми глибоко вражені трагічною загибеллю, в результаті нещасного випадку, Тимофія Сас (Калітовського) – юного талановитого спортсмена, яскравого та помітного хлопця, цілеспрямованого та наполегливого фехтувальника.

    Колектив школи, спортсмени та батьки висловлюють глибокі співчуття батькам і родині Тимофія, – повідомляється на сторінці ДЮСШ «Армієць» у соцмережах.

    Глибокі співчуття рідним висловила Федерація фехтування України.

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    Теги: Фехтування
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    Юний фехтувальник збірної України загинув на риболовлі