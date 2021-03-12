Екхоф мчить за Великим глобусом, Джима отримує квіти

Українка піднялася вже на вісімнадцяте місце в загальному заліку Кубку світу

Програму етапу Кубка світу в чеському Нове Мєсто продовжив жіночий спринт. Він став святом для снайперів – на стрільбищі був майже повний штиль. Українки не пасли задніх, а Юлія Джима навіть потрапила в квіткову церемонію. Її п’яте місце довело, наскільки вона в доброму гуморі, проте, на жаль, сезон завершується.

Про переможницю можна не писати. Тіріл Екхоф сьогодні найкраща і, якщо не буде чогось надзвичайного, норвежка вперше виграє Великий кришталевий глобус. Вона навіть з одною хибою без проблем фінішувала першою. Додамо, що вона ще й побила рекорд легендарної Магдалени Нойнер, котра виграла 5 спринтів у сезоні. Тіріл назбирала 6 перемог.

Юлія Джима, знову, як і на восьмому етапі, ідеально відпрацювала на стрільбищі. На заключному відрізку киянка змогла випередити Ельвіру Еберг і Сьюзан Данклі. Ще один стовідсотковий стрілецький результат в нашій команді вдався Анастасії Меркушиній, якій довелося стартувати по неабияк розбитій трасі в останній стартовій групі. У неї - 27-е місце.

Безпосередньо перед Настею в фінішному протоколі розташувалася Дар’я Блашко, якій піднятися вище не завадив навіть промах на першому рубежі. В гонку переслідування Меркушина і Блашко підуть всього в парі секунд одна від одної.

Валя Семеренко промахнулася двічі, Олена Підгрушна чотири рази, тож 13 березня пасьют не бігтимуть.