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    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)

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    Напередодні Євро&nbsp;Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко посідали 31 місце європейського рейтингу - Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Напередодні Євро Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко посідали 31 місце європейського рейтингу
    Світлина - CEV.eu

    При цьому в турнірі дівчат у фіналі грало дві українських пари

    Українські волейболісти зчинили справжній фурор на юніорському чемпіонаті Європи (спортсмени не старші 18-ти років) з пляжного волейболу в турецькому Ізмірі. Золоті нагороди українці здобули як серед хлопців, так і серед дівчат, при цьому в фіналі представниць прекрасної статі грало дві українських пари.

    Справжньою сенсацією Євро стали запорізькі дівчата Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко. Волейболістки, які прибули на континентальну першість у статусі 31-го номера європейського рейтингу, стали чемпіонками турніру.

    У груповому турнірі українки виграли усі три матчі з «сухим» рахунком 2:0. Здолавши росіянок Ряжнову/Губіну, литовок Василяускайте/Рудковську і шведок Ларссон/Робінсон. В 1/8 фіналу Ангеліна і Тетяна у двох партіях здолали інших росіянок Ґаврилову і Салманову. У чвертьфіналі була перемога в трьох сетах над угорками Ґубік і Вечей. У півфіналі Хміль/Лазаренко не залишили шансів міцним швейцаркам Кресслер/Точіні — 2:0.

    У фіналі майбутні чемпіонки зустрілися із землячками з Чорноморська на Одещині — Ганною Чечельницькою і Дариною Романюк, які мають п’яту позицію європейського рейтингу. Гра була напруженою, але в обох сетах (21:19 і 21:18) трохи переконливішими були Хміль і Лазаренко.

    Додамо, що тренує новоспечених чемпіонок Європи подружжя Василя та Любові Букіних.

    Ще не встигли відгудіти фанфари після українського фіналу у жінок, як буквально за якусь годину золотий знак оклику на чемпіонаті Європи U18 поставили хлопці. У вирішальному поєдинку Євген Бойко з Нової Каховки та рівненчанин Владислав Омельчук зустрілися з представниками Латвії Крістіанс Фокеротс / Карліс Абелітіс. І попри те, що в континентальному рейтингу напередодні турніру українці посідали 12-ту сходинку, а латвійці 8-му, у фіналі справжніми господарями на майданчику були саме волейболісти України.

    Буквально з перших розіграшів Бойко та Омельчук спрямували по той бік сітки настільки потужну атакувальну агресію, що їхні суперники відверто знітилися. Наші хлопці справді були кращими буквально в усіх аспектах гри. У підсумку – 2:0 (21:12, 21:13).

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    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Сенсація: Україна виграла обидва золота Євро з пляжного гандболу (фото)
    Світлина - CEV.eu

    Додамо, що на шляху до фіналу українці в групі переграли хорватів Юрковіча/Репіка, латвійців Берзіньша/Тетеріса і чехів Немеца/Маліка. В 1/8 фіналу Бойко та Омельчук пройшли швейцарців Кольба та Штайнманна. У чвертьфіналі наша пара здолала 2:1 словаків Зайца і Бречка, а в півфіналі – росіян Панченка/Чупрінова.

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