Майк Тайсон назвав найкращий бій року в UFC (відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон в захваті від бою в UFC між Дерріком Льюїсом та Кертісом Блейдсом. Американські важковаговики, на думку Тайсона, провели найкращий поєдинок року, повідомляє BJ Penn.

«Знаєте, що мене налякало? Другий удар, який завдав Блейдс Льюїс. Не було схоже, що він влучить, але цей другий удар ... Бог ти мій», – заявив Тайсон.

DERRICK. LEWIS.



The 36-year-old underdog was 4/1 to knock Curtis Blaydes out tonight. #UFCVegas19 pic.twitter.com/LbyRfkVRuG