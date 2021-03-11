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    Майк Тайсон назвав найкращий бій року в UFC (відео)

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    Льюїс виграв поєдинок всупереч прогнозам - Майк Тайсон назвав найкращий бій року в UFC (відео)
    Льюїс виграв поєдинок всупереч прогнозам
    фото з вільних мереж

    Легендарний боксер поділився враженнями від поєдинку між Льюїсом та Блейдсом

    Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон в захваті від бою в UFC між Дерріком Льюїсом та Кертісом Блейдсом. Американські важковаговики, на думку Тайсона, провели найкращий поєдинок року, повідомляє BJ Penn.

    «Знаєте, що мене налякало? Другий удар, який завдав Блейдс Льюїс. Не було схоже, що він влучить, але цей другий удар ... Бог ти мій», – заявив Тайсон.

    Поєдинок відбувся в ніч на 21 лютого в Лас-Вегасі. Блейдс, мав кращу статистику, ніж його суперник, активніше почав бій і впевнено контролював ситуацію в октагоні. У протистоянні суперважковаговиків-гігантів (Льюїс при зрості 191 см важить 119 кг, а його опонент при зрості 193 см - 117 кг) все вирішив один необережний рух одного з суперників. У другому раунді Кертіс вирішив пройти в ноги опонентові, але зустрів найпотужніший аперкот, після чого фактично без почуттів впав на канвас.

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    Теги: УДАР Twitter НБА Тайсон Майк Тайсон UFC
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