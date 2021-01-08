Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу

Переможницею жіночого спринту стала норвежка Тіріл Екгофф

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф стала переможницею стартової гонки в рамках Кубка світу у 2021 році.

Тіріл, відпрацювавши чисто на обох вогневих рубежах, виграла спринт у рамках п’ятого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі. Срібну призерку, шведку Ганну Еберґ, яка теж стріляла чисто, Екгофф випередила на 29,6 секунди. Третьою стала, припустившись одного промаху, австрійка Ліза-Тереза Гаузер. Вона відстала від переможниці на 40,2 секунди.

Найкраща з українок Юлія Джима посіла десяте місце. З одним колом штрафу Юлія відстала від Екгофф на хвилину і 9 секунд. Дарина Блашко, відстрілявшись на обох вогневих рубежах чисто, стала 32-ю. Олена Підгрушна з трьома колами штрафу посіла 53-тє місце і відповідно теж пробилася в число 60-ти учасниць гонки переслідування. А ось Катерина Бех, яка з двома промахами стала 62-ю і Анатстасія Меркушина, яка припустилася чотирьох промахів і фінішувала 92-ю, пасьют пропустять.

О 15:15 в Обергофі стартує чоловіча спринтерська гонка.