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    Антидопінгове агентство виступило проти участі в Олімпіаді «брудних» росіян

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    Антидопінгове агентство хоче справжнього покарання для нечистих на руку спортсменів - Антидопінгове агентство виступило проти участі в Олімпіаді «брудних» росіян
    Антидопінгове агентство хоче справжнього покарання для нечистих на руку спортсменів
    Фото WADA

    На Ігри в Токіо ризикують не потрапити спортсмени зі списку московської лабораторії

    Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розповіло про свою роботу в рамках справи московської антидопінгової лабораторії і пов'язаного з нею вердикту CAS щодо російського спорту.

    «WADA продовжує надавати підтримку міжнародним спортивним федераціям при необхідності – для порушення справ, за якими можуть стояти антидопінгові порушення, для контролю рішень федерацій в зв'язку з комплексом доказів, наданих з боку WADA, а також для оскарження рішень, які агентство не відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу.

    Напередодні Олімпіади в Токіо і Паралімпійських ігор юридичний департамент WADA, а також незалежний відділ розвідки і розслідувань зосередять всі сили на запобігання участі в Іграх спортсменів або персоналу спортсменів, ідентифікованих в рамках операції LIMS», – йдеться в заяві WADA.

    Олімпіада в Токіо має пройти з 23 липня по 8 серпня. Щоправда, більшість японців виступають проти проведення Ігор через пандемію коронавірусу.

    Тим часом, Міжнародний олімпійський комітет представив правила поведінки на Іграх у Токіо.

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    Теги: Олімпіада WADA
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    Антидопінгове агентство виступило проти участі в Олімпіаді «брудних» росіян