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    Словаччина і Латвія перемогами попрощалися з чемпіонатом світу з хокею (відео)

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    Мік Індрашіс взяв участь у трьох із чотирьох гольових атак латвійців - Словаччина і Латвія перемогами попрощалися з чемпіонатом світу з хокею (відео)
    Мік Індрашіс взяв участь у трьох із чотирьох гольових атак латвійців
    tvnet.lv

    В обох групах визначилися найкращі серед невдах

    У Словаччині підходить до завершення груповий турнір на 83-му чемпіонаті світу з хокею. Залишилося відіграти лише два поєдинки, які визначать переможців у кожній з вісімок. Швеція — Росія та Канада — США — зіграють сьогодні, 21 травня, о 21:15. А поки визначилися команди, які посіли в групах п’яті місця.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Збірна Словаччини перекидала суперників з Данії вдвічі, але закинути більше однієї шайби в ігровий час не змогла. Та й навіть та єдина у виконанні Мартіна Маринчина вийшла доволі курйозною. Себастьян Дам дальній кидок відбив, але шайба, влучивши в оборонця данців, відскочила у сітку.

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    Переможця поєдинку визначила серія буллітів. Словацький воротар Денис Годла відбив усі чотири кидки суперників, тоді як його партнери зусиллями Ладислава Надя і Міхала Крістофа відзначилися двічі.

    СловаччинаДанія2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0)

    Шайби: 1:0 — Маринчин (Студенич, Ладислав Надь), 39:04. 1:1Бедкер (Патрік Расселл, Обо Єнсен, - подв. більш.), 46:41. 2:1 — Ладислав Надь (вирішальний булліт)

    Воротарі: Денис ГодлаСебастьян Дам

    Кидки: 28 (7 + 11 + 8 + 2) — 14 (3 + 6 + 3 + 2)
    Штраф: 10 (0 + 0 + 10 + 0) — 4 (2 + 0 + 2 + 0)

    21 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 440 глядачів

    Словаччина - Данія. Шайба Мартіна Маринчина

    Збірна Латвії вирвала перемогу в третьому періоді. Вкотре у її складі сильно відіграв Рудольфс Бальцерс, котрий після хет-трика у зустрічі шостого туру зі шведами зараз зробив дві результативних передачі.

    НорвегіяЛатвія1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

    Шайби: 1:0Тобіас Лідстрьом (Йонас Голос, Андреас Мартінсен, - більш.), 15:18. 1:1 — Індрашіс (Рудольфс Бальцерс, Теодорс Блюґерс, - більш.), 22:43. 1:2Яніс Якс (Балінскіс, Індрашіс), 46:59. 1:3Мареніс (Артурс Кудла, Рудольфс Бальцерс), 47:55. 1:4 — Кенінс (Індрашіс), 54:13

    Воротарі: ГаукеланнМерзлікінс

    Кидки: 20 (8 + 2 + 10) — 38 (17 + 14 + 7)
    Штраф: 4 (0 + 4 + 0) — 6 (2 + 4 + 0)

    21 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 965 глядачів

    Норвегія - Латвія. Мікс Індрашіс зрівнює рахунок у матчі

    Таким чином, Латвія з дев’ятьма очками стала п’ятою в групі В, а Данія з шістьма пунктами залишилася шостою.

    Словаччина, несподівано перемігши в стартовому матчі збірну США, розвинути успіху не змогла. У підсумку — 11 очок і п’яте місце в групі А. Данія з шістьма пунктами — шоста.

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