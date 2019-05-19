Словаччина розгромила Велику Британію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Томаш Татар закинув у ворота британців другу шайбу IIHF

Господарі роблять відчайдушні спроби пройти у плей-оф

Словацька збірна з хокею робить все від неї залежне, щоб пробитися в 1/4 фіналу домашнього чемпіонату світу. Втім, у тому й річ, що від самих словаків залежить зараз дуже мало.

Команда Крейґа Ремзі після цієї перемоги в шостому турі групового турніру досягла 50-відсоткового очкового показника — дев’ять пунктів. В американців, які ідуть четвертими і мають гру в запасі — 11.

Великобританія — Словаччина — 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Шайби: 0:1 — Секера (Давід Буч), 02:04. 0:2 — Томаш Татар, 02:25. 0:3 — Маринчин (Міхал Крістоф, - більш.), 09:02. 1:3 — Майк Геммонд (Марк Річардсон), 17:44. 1:4 — Міхал Чайковскі (Панік), 24:33. 1:5 — Студенич (Міхал Крістоф), 29:09. 1:6 — Сукель (Лішка, Патрік Кох), 35:11. 1:7 — Давід Бондра (Патрік Кох, Ладислав Надь), 58:00

Воротарі: Бен Боунс (Джексон Вайстл, 16:32) — Ґодла

Кидки: 17 (6 + 8 + 3) — 38 (14 + 13 + 11)

Штраф: 4 (2 + 0 + 2) — 4 (2 + 2 + 0)

18 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 440 глядачів

У заключному матчі 21 травня словакам мало перемогти Данію. Треба сподіватися, що збірна США, якій хлопці Крейґа Ремзі в стартовому турі завдали досі єдиної поразки, втратить очки в обох матчах — 19 травня проти Німеччини і 21 травня проти Канади.

Великобританія всі шість матчів програла, але шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні ще зберігає. Момент істини для команди Петера Расселла настане 20 травня, коли вони зійдуться в очному протистоянні з прямими конкурентами — збірною Франції. Французи теж усі матчі програли, а отже розклад один: хто переможе — той місце в еліті зберігає.