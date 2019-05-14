Німеччина втретє перемагає і очолює групу А чемпіонату світу з хокею (відео)



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Маттіас Плахта і Леон Драйзайтль закинули по шайбі і принесли збірній Німеччини третю звитягу tagesspiegel.de

На цей раз віце-чемпіони Олімпіади-2018 переграли французів

Збірна Німеччини виграла свій третій матч у груповому турнірі на 83-му чемпіонаті світу з хокею. Цього разу Бундесманшафт у зваженому ритмі розібрався з французами.

Німеччина — Франція — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 — Зайдер (Гаузер, Патрік Гаґер), 17:07. 1:1 — Дам’єн Флері (Тім Бозон, Манавян), 24:10. 2:1 — Маттіас Плахта (Айзеншмід, Йонас Мюллер), 33:55. 3:1 — Леон Драйзайтль (Кагун), 37:54. 4:1 — Гольцер (п.в.), 59:02

Воротарі: Ґрубауер (Тройтле, 30:10) — Флор’ян Арді

Кидки: 31 (10 + 14 + 7) - 25 (11 + 4 + 10)

Штраф: 10 (4 + 2 + 4) - 8 (2 + 2 + 4)

14 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 4 013 глядачів

Німеччина - Франція. 17-річний оборонець Морітц Зайдер закинув уже другу свою шайбу на турнірі

Німеччина — єдина з команд групи А, яка в перших трьох турах не знала очкових втрат. Правда, наразі із топ-збірними німці й не грали. Перше таке випробовування на поточних лідерів очікує уже найближчого вечора. 15 травня о 21:15 команда Тоні Содергольма гратиме з господарями турніру, збірною Словаччини, яка в першому турі перемогла американців, а потім програла у рівній боротьбі фінам і канадцям.

Франція, яка усі три стартових поєдинки програла, 16 травня зустрічатиметься з Канадою, яка має дві перемоги у трьох матчах.