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SMM-спеціаліст і фотограф «Кривбаса» втекли з України після гри жіночої команди у Швеції – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
SMM-спеціаліст і фотограф «Кривбаса» втекли з України після гри жіночої команди у Швеції – ЗМІ
Криворізький клуб після зникнення своїх працівників звернувся до прикордонників та поліції

Роман Лопатін та Роман Медведєв поїхали на матчі жіночої Ліги чемпіонів і не повернулися в Україну

Двоє працівників жіночого футбольного клубу «Кривбас» втекли за кордон після матчів у Швеції, повідомляє KDK.

Мова йде про SMM-спеціаліста Романа Лопатіна та фотограф Романа Медведєва. Лопатін раніше також працював пресаташе в донецькому клубі «Олімпік».

Вони поїхали з жіночою командою «Кривбаса» на матч жіночої Ліги чемпіонів та не повернулися в Україну.

Журналісти наголошують, що «Кривбас» цій втечі ніяк не сприяв. Зокрема, криворізький клуб після зникнення своїх працівників звернувся в поліцію, в Міністерство молоді та спорту України та до Державної прикордонної служби України.

Варто зазначити, що 6 вересня жіноча команда «Кривбаса» грала в жіночій Лізі чемпіонів на виїзді з «Парижем» (програли гру з рахунком 0:4), 9 вересня – в гостях у «Лінчепінга» (поступилися 0:3). Обидва матчі пройшли у Швеції.

Нагадаємо, що 19-річний футболіст «Шахтаря» U19 Олександр Роспутько не повернувся з клубом до України після поїздки до Бельгії на матч Юнацької ліги УЄФА з «Антверпеном». Він видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Теги: фотограф кордон НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Кривбас»

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