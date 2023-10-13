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Зникнення футболіста «Шахтаря» в Бельгії: клуб дав коментар

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зникнення футболіста «Шахтаря» в Бельгії: клуб дав коментар
«Шахтар» не підтвердив чи спростував інформацію щодо втечі Роспутька до РФ
фото з відкритих джерел

Контракт з футболістом можуть розірвати, внаслідок чого йому доведеться виплатити клубу грошову компенсацію

 

Вчора стало відомо, що 19-річний футболіст «Шахтаря» U19 Олександр Роспутько не повернувся з клубом до України після поїздки до Бельгії на матч Юнацької ліги УЄФА з «Антверпеном». Він видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки, і тепер клуб висловив свою позицію на запит видання «UA-Футбол».

«Шахтар» не взявся підтвердити чи спростувати інформацію щодо втечі футболіста до Росії.

«Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з «Антверпеном». Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак», – прокоментували у клубі.

Футбольний клуб додав, що не давав коментаря щодо ситуації в той час, як про неї написали в усіх ЗМІ, бо сподіваються, що гравець невдовзі повернеться.

«Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіціальним листом з вимогою впродовж п'яти днів повернутися в стан команди», – зазначив «Шахтар».

В той самий час клуб підкреслив, що в разі неповернення Роспутька, контракт з ним буде розірвано з вини гравця – «Шахтар» залишає за собою право вимагати з футболіста грошову компенсацію. Зазначається також, що ніяких передумов до зникнення футболіста не було.

«Ми будемо діяти виключно в рамках діючого законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни», – додав футбольний клуб.

У публікації «РБК-Україна» йдеться, що батьки Олександра Роспутько досі перебувають у окупованому Донецьку і підтримують окупаційний режим. Сам футболіст народився у Горлівці, є вихованцем академії «Шахтаря», де розпочав свою кар’єру в U-9 та став чемпіоном України у різних вікових категоріях (U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021)).

Зазначається, що контракт з «Шахтарем» у Роспутька закінчується 30 червня 2024 року, а по поверненні з Бельгії футболіст мав перепідписати угоду на більш вигідніших для себе умовах. Вартість футболіста на ринку, за даними Transfermarkt, складає 50 тисяч євро.

Нагадаємо, футбольний клуб «Шахтар» Ріната Ахметова за підсумками сезону 2022/2023 сплатив до державного бюджету України 567 млн грн податків. Загальний показник доходів клубу з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав майже 6 млрд грн.

Теги: ФК «Шахтар» Бельгія НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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