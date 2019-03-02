  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іспанський новачок «Динамо» Фран Соль отримав важку травму і вибув на тривалий термін (оновлено)

    • Розсилка
    Фран Соль встиг зіграти за киян неповних чотири поєдинки - Іспанський новачок «Динамо» Фран Соль отримав важку травму і вибув на тривалий термін (оновлено)
    Фран Соль встиг зіграти за киян неповних чотири поєдинки
    UA-Футбол

    Кияни залишилися без нападника на самому старті весняної частини сезону

    Іспанський нападник київського «Динамо» Фран Соль отримав важку травму в першому таймі поєдинку 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому кияни зустрічаються в Чернігові з місцевою «Десною».

    Читайте також

    Наприкінці першого тайму Соль невдало приземлився на плече після поштовху в спину від оборонця суперників Максима Імерекова. Після падіння болісний стогін Франа прокотився над стадіоном імені Гагаріна моторошною луною.

    Вочевидь іспанець вибив плече. Поле він покинув з допомогою лікарів, скорчившись у нестерпній гримасі. Поки на заміну виходив Назарій Русин, Соля госпіталізували каретою швидкої допомоги.

    За інформацією телеканалу «Футбол», нападник вибув приблизно на два місяці, а отже ґарантовано не допоможе команді в матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського «Челсі».

    Додамо, що «Динамо» перемогло «Десну» 2:1.

     Читайте також: Зимові трансфери в Україні: габонець, ісландець, Соль і 15-мільйонний «Шахтар»
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Десна» Фран Соль Назарій Русин Максим Імереков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ