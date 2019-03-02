Іспанський новачок «Динамо» Фран Соль отримав важку травму і вибув на тривалий термін (оновлено)



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Фран Соль встиг зіграти за киян неповних чотири поєдинки UA-Футбол

Кияни залишилися без нападника на самому старті весняної частини сезону

Іспанський нападник київського «Динамо» Фран Соль отримав важку травму в першому таймі поєдинку 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому кияни зустрічаються в Чернігові з місцевою «Десною».

Наприкінці першого тайму Соль невдало приземлився на плече після поштовху в спину від оборонця суперників Максима Імерекова. Після падіння болісний стогін Франа прокотився над стадіоном імені Гагаріна моторошною луною.

Вочевидь іспанець вибив плече. Поле він покинув з допомогою лікарів, скорчившись у нестерпній гримасі. Поки на заміну виходив Назарій Русин, Соля госпіталізували каретою швидкої допомоги.

За інформацією телеканалу «Футбол», нападник вибув приблизно на два місяці, а отже ґарантовано не допоможе команді в матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського «Челсі».

Додамо, що «Динамо» перемогло «Десну» 2:1.