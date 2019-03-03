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    «Ворскла» розгромно програла «Зорі» і втратила через травму оборонця збірної України (відео)

    • Розсилка
    Олександр Караваєв причетний до всіх трьох голів у ворота полтавців - «Ворскла» розгромно програла «Зорі» і втратила через травму оборонця збірної України (відео)
    Олександр Караваєв причетний до всіх трьох голів у ворота полтавців
    ФК Зоря

    Луганці реабілітувалися за 0:5 у попередньому турі в Києві

    Центральним матчем 20-го туру української Прем'єр-ліги була зустріч у Запоріжжі. У ній зустрічалися два претенденти на бронзу, дві команди, які весняну частину сезону почали з розгромних поразок - «Ворскла» поступилася вдома 0:4 «Карпатам», «Зоря» на виїзді 0:5 «Динамо». Після цієї зустрічі полтавці ускладнили свій стан ще більше.

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    «Зоря» (Луганськ) - «Ворскла» (Полтава) - 3:0

    Голи: 1:0 - Сілас (45+1). 2:0 - Артем Громов (62). 3:0 - Олександр Караваєв (77)
    «Зоря»: Феліпе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Богдан Михайличенко - Леван Арвеладзе,  Сілас (Ігор Чайковський, 66) - Олександр Караваєв (к), Артем Громов (Леднєв, 76), Хомченовський - Будківський (Неманья Івановіч, 81). Тренер - Юрій Вернидуб
    «Ворскла»: Олександр Ткаченко - Пердута (Ребенок, 18), Армін Даллку, Олександр Чижов (к), Ібрагім Кане - Шарпар (Габелок, 74), Олександр Скляр - Едін Шехіч, Мисик (Денис Васін, 60), Артур, Юрій Коломоєць. Тренер - Василь Сачко
    Судді: Микола Балакін (Київська облась) - Віктор Матяш (Донецьк), Валентин Куцев (Київ)
    Попередження: Артем Громов (25), Сілас (30), Віталій Вернидуб (88) - Едін Шехіч (12), Артур (26), Олександр Скляр (54), Олександр Чижов (71), Денис Васін (87)
    3 березня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    Цей матч був невдалим для «Ворскли» з усіх точок зору. Почалося все з того, що на 18-й хвилині через травму поле залишив лівий оборонець, кандидат до лав збірної України Ігор Пердута.

    До всіх трьох м'ячів у ворота Олександра Ткаченка більшою чи меншою мірою був причетний лідер луганців Олександр Караваєв. Наприкінці першого тайму капітан продерся по правому краю і віддав передачу на Будківського, а Пилип скинув м'яч під удар Сіласу - 1:0.

    Зоря - Ворскла. Гол Сіласа

    У середині другого тайму Караваєв з непростого становища зробив скидку на Громова. Артемові метрів з десяти вразити ворота команди, яка дала йому путівку у великий футбол, було не складно - 2:0.

    Зоря - Ворскла. Гол Громова

    Третій м'яч Караваєв забив уже сам. Олександр отримав передачу зліва і мав у межах карного майданчика вдосталь часу і для того, щоб прийняти м'яч, і щоб завдати прицільного удару у верхній кут - 3:0.

    Зоря - Ворскла. Гол Караваєва

    «Зоря» завдяки цій перемозі закріпилася на четвертому місці. У неї - 31-не очко. Від «Олександрії», яка йде третьою і о 17:00 прийматиме «Маріуполь», підопічні Юрія Вернидуба відстають на п'ять пунктів. «Ворскла» з 27-ма очками ділить п'яте-сьоме місця з «Десною», яка вчора поступилася 1:2 «Динамо» і «Маріуполем».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Ворскла ФК «Зоря» Юрій Вернидуб Пилип Будківський Артур Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Сілас Юрій Коломоєць Василь Сачко Артем Громов Олександр Караваєв Олександр Тимчик Леван Арвеладзе Ігор Чайковський Дмитро Хомченовський Неманья Івановіч Ігор Пердута Олександр Ткаченко Павло Ребенок Армін Даллку Олександр Чижов Ібрагім Кане Олександр Скляр Едін Шехіч Денис Васін
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