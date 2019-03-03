«Ворскла» розгромно програла «Зорі» і втратила через травму оборонця збірної України (відео)



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Олександр Караваєв причетний до всіх трьох голів у ворота полтавців ФК Зоря

Луганці реабілітувалися за 0:5 у попередньому турі в Києві

Центральним матчем 20-го туру української Прем'єр-ліги була зустріч у Запоріжжі. У ній зустрічалися два претенденти на бронзу, дві команди, які весняну частину сезону почали з розгромних поразок - «Ворскла» поступилася вдома 0:4 «Карпатам», «Зоря» на виїзді 0:5 «Динамо». Після цієї зустрічі полтавці ускладнили свій стан ще більше.

«Зоря» (Луганськ) - «Ворскла» (Полтава) - 3:0

Голи: 1:0 - Сілас (45+1). 2:0 - Артем Громов (62). 3:0 - Олександр Караваєв (77)

«Зоря»: Феліпе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Богдан Михайличенко - Леван Арвеладзе, Сілас (Ігор Чайковський, 66) - Олександр Караваєв (к), Артем Громов (Леднєв, 76), Хомченовський - Будківський (Неманья Івановіч, 81). Тренер - Юрій Вернидуб

«Ворскла»: Олександр Ткаченко - Пердута (Ребенок, 18), Армін Даллку, Олександр Чижов (к), Ібрагім Кане - Шарпар (Габелок, 74), Олександр Скляр - Едін Шехіч, Мисик (Денис Васін, 60), Артур, Юрій Коломоєць. Тренер - Василь Сачко

Судді: Микола Балакін (Київська облась) - Віктор Матяш (Донецьк), Валентин Куцев (Київ)

Попередження: Артем Громов (25), Сілас (30), Віталій Вернидуб (88) - Едін Шехіч (12), Артур (26), Олександр Скляр (54), Олександр Чижов (71), Денис Васін (87)

3 березня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

Цей матч був невдалим для «Ворскли» з усіх точок зору. Почалося все з того, що на 18-й хвилині через травму поле залишив лівий оборонець, кандидат до лав збірної України Ігор Пердута.

До всіх трьох м'ячів у ворота Олександра Ткаченка більшою чи меншою мірою був причетний лідер луганців Олександр Караваєв. Наприкінці першого тайму капітан продерся по правому краю і віддав передачу на Будківського, а Пилип скинув м'яч під удар Сіласу - 1:0.

Зоря - Ворскла. Гол Сіласа

У середині другого тайму Караваєв з непростого становища зробив скидку на Громова. Артемові метрів з десяти вразити ворота команди, яка дала йому путівку у великий футбол, було не складно - 2:0.

Зоря - Ворскла. Гол Громова

Третій м'яч Караваєв забив уже сам. Олександр отримав передачу зліва і мав у межах карного майданчика вдосталь часу і для того, щоб прийняти м'яч, і щоб завдати прицільного удару у верхній кут - 3:0.

Зоря - Ворскла. Гол Караваєва

«Зоря» завдяки цій перемозі закріпилася на четвертому місці. У неї - 31-не очко. Від «Олександрії», яка йде третьою і о 17:00 прийматиме «Маріуполь», підопічні Юрія Вернидуба відстають на п'ять пунктів. «Ворскла» з 27-ма очками ділить п'яте-сьоме місця з «Десною», яка вчора поступилася 1:2 «Динамо» і «Маріуполем».