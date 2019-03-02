Дорогою ціною: «Динамо» перемогло «Десну», але втратило основного нападника (відео)



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Томаш Кендзьора в Україні забиває лише «Десні» ФК Динамо

Перемогу киянам принесли гол та пас Томаша Кендзьори

Команда київського «Динамо» виграла стартовий матч 20-го туру української Прем'єр-ліги, здолавши на виїзді чернігівську «Десну».

«Десна» (Чернігів) - «Динамо» (Київ) - 1:2

Голи: 0:1 - Кендзьора (25). 0:2 - Буяльський (69). 1:2 - Картушов (83)

«Десна»: Ігор Литовка - Немчанінов (Андрій Богданов, 64), Імереков, Гітченко, Парцванія, Андрій Мостовий - Денис Фаворов (к), Артем Фаворов, Огіря (Михайло Козак, 89), Картушов - Денис Безбородько (Михайло Сергійчук, 73). Тренер - Олександр Рябоконь

«Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко - Шепелєв, Сергій Сидорчук (к) (Кадар, 86) - Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Буяльський (Гармаш, 90+2) - Соль (Русин, 45+3). Тренер - Олександр Хацкевич

Судді: Я. Козик (Мукачеве) - Олександр Жуков (Харків), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

Попередження: Артем Фаворов (22), Денис Безбородько (40), Парцванія (70), Михайло Сергійчук (78) - Русин (90+1)

2 березня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна. 5 500 глядачів

Перемога дісталася «Динамо» дорогою ціною: наприкінці першого тайму через важку травму плеча поле змушений був залишити основний нападник Фран Соль.

Перший у зустрічі м'яч у середині першого тайму забив, виявившись найпроворнішим після подачі кутового, оборонець Томаш Кендзьора. Цікаво, що єдиний свій офіційний гол за «Динамо» поляк досі провів саме «Десні».

Десна - Динамо. Гол Кендзьори

У другому таймі Кендзьора став співавтором другого взяття воріт. Отримавши на правому краї передачу від Миколи Шапаренка, Томаш зряче прострелив. а Віталій Буяльський удотик передачу замкнув - 0:2.

Десна - Динамо. Гол Буяльського

Наприкінці матчу додаткових хвилювань тренерському штабові «Динамо» додав Денис Бойко. Вихід на ворота Михайла Сергійчука він перервав, але до тями внаслідок зіткнення з нападником прийшов лише після медичного втручання. Запасний воротар Георгій Бущан вже навіть перевдягнувся, але на поле так і не вийшов.

Невдовзі після того зіткнення свій гол «Десна» таки забила, але вини Бойка в пропущеному м'ячеві немає. Радше колективну помилку допустили оборонці, які дали спершу виконати передачу справа, потім дозволили Артемові Фаворову прокинути м'яч далі в центр. Апогеєм став удар без перешкод з центру карного майданчика у виконанні Єгора Картушова - 1:2.

Завершувало матч «Динамо» прагматично: Хацкевич випустив третього центрального оборонця Тамаша Кадара, для якого то був перший у весняній частині сезону матч. Числом гості свої ворота відстояли.

Після цієї перемоги «Динамо» набрало 44 очки і скоротило відставання від «Шахтаря» до чотирьох пунктів. Однак свій матч 20-го туру лідери розпочнуть через годину. Починаючи з 17:00 «гірники» зіграють в Одесі матч проти «Чорноморця».

«Десна» з 27-ма очками наразі зберігає п'яту позицію, але матчі конкурентів, які мають такий же доробок, ще попереду.