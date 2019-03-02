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    Дорогою ціною: «Динамо» перемогло «Десну», але втратило основного нападника (відео)

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    Томаш Кендзьора в Україні забиває лише &laquo;Десні&raquo; - Дорогою ціною: «Динамо» перемогло «Десну», але втратило основного нападника (відео)
    Томаш Кендзьора в Україні забиває лише «Десні»
    ФК Динамо

    Перемогу киянам принесли гол та пас Томаша Кендзьори

    Команда київського «Динамо» виграла стартовий матч 20-го туру української Прем'єр-ліги, здолавши на виїзді чернігівську «Десну».

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    «Десна» (Чернігів) - «Динамо» (Київ) - 1:2

    Голи: 0:1 - Кендзьора (25). 0:2 - Буяльський (69). 1:2 - Картушов (83)
    «Десна»: Ігор Литовка - Немчанінов (Андрій Богданов, 64), Імереков, Гітченко, Парцванія, Андрій Мостовий - Денис Фаворов (к), Артем Фаворов, Огіря (Михайло Козак, 89), Картушов - Денис Безбородько (Михайло Сергійчук, 73). Тренер - Олександр Рябоконь  
    «Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко - Шепелєв, Сергій Сидорчук (к) (Кадар, 86) - Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Буяльський (Гармаш, 90+2) - Соль (Русин, 45+3). Тренер - Олександр Хацкевич
    Судді: Я. Козик (Мукачеве) - Олександр Жуков (Харків), Володимир Висоцький (Запоріжжя)
    Попередження: Артем Фаворов (22), Денис Безбородько (40), Парцванія (70), Михайло Сергійчук (78) - Русин (90+1)
    2 березня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна. 5 500 глядачів

    Перемога дісталася «Динамо» дорогою ціною: наприкінці першого тайму через важку травму плеча поле змушений був залишити основний нападник Фран Соль.

    Перший у зустрічі м'яч у середині першого тайму забив, виявившись найпроворнішим після подачі кутового, оборонець Томаш Кендзьора. Цікаво, що єдиний свій офіційний гол за «Динамо» поляк досі провів саме «Десні».

    Десна - Динамо. Гол Кендзьори

    У другому таймі Кендзьора став співавтором другого взяття воріт. Отримавши на правому краї передачу від Миколи Шапаренка, Томаш зряче прострелив. а Віталій Буяльський удотик передачу замкнув - 0:2.

    Десна - Динамо. Гол Буяльського

    Наприкінці матчу додаткових хвилювань тренерському штабові «Динамо» додав Денис Бойко. Вихід на ворота Михайла Сергійчука він перервав, але до тями внаслідок зіткнення з нападником прийшов лише після медичного втручання. Запасний воротар Георгій Бущан вже навіть перевдягнувся, але на поле так і не вийшов.

    Невдовзі після того зіткнення свій гол «Десна» таки забила, але вини Бойка в пропущеному м'ячеві немає. Радше колективну помилку допустили оборонці, які дали спершу виконати передачу справа, потім дозволили Артемові Фаворову прокинути м'яч далі в центр. Апогеєм став удар без перешкод з центру карного майданчика у виконанні Єгора Картушова - 1:2.

    Завершувало матч «Динамо» прагматично: Хацкевич випустив третього центрального оборонця Тамаша Кадара, для якого то був перший у весняній частині сезону матч. Числом гості свої ворота відстояли.

    Після цієї перемоги «Динамо» набрало 44 очки і скоротило відставання від «Шахтаря» до чотирьох пунктів. Однак свій матч 20-го туру лідери розпочнуть через годину. Починаючи з 17:00 «гірники» зіграють в Одесі матч проти «Чорноморця».

    «Десна» з 27-ма очками наразі зберігає п'яту позицію, але матчі конкурентів, які мають такий же доробок, ще попереду.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» ФК «Десна» Віктор Циганков Олександр Хацкевич Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Томас Кендзьора Сергій Сидорчук Максим Імереков Віталій Буяльський Андрій Богданов Ігор Литовка Артем Фаворов Денис Фаворов Володимир Шепелєв Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов
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