Ващук не збирається повертати Гусєву 60 тисяч доларів боргу



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Владислав Ващук каже, що не має боргів і підтримує Павелка Фото з соцмереж

Владислав надалі стверджує, що нічого Олегові не винен

Екс-футболіст команди київського «Динамо» Владислав Ващук продовжує стверджувати, що у нього немає боргів перед колишнім його партнером по команді Олегом Гусєвим.

На цей раз про це він заявив в ефірі програми ТРЕНДЕЦ.

Ващук зазначив, що нікому нічого не винен. За його словами, ситуація з Гусєвим тягнеться відтоді, як він йшов у Федерацію футболу Києва. На той момент мало хто міг йти в опозиції до Ігоря Кочетова, якого постійно переобирали на новий термін.

Ващук відзначив, що тоді він пішов проти Кочетова. А в нашій країні, мовляв, якщо ти йдеш проти когось, на тебе відразу з’являється компромат. Крім того, Ващук натякнув, що саме в той момент, коли почалася ця історія, «Динамо» продовжило контракт з Гусєвим, якому пообіцяли це за його компромат.

Також Владислав заявив, що в даний момент суду відносно цієї справи немає. При цьому Гусєв нещодавно заявив, що він таки подав до суду на Ващука.

За його словами, Владислав взяв у нього позику на 60 тисяч доларів і не повернув ці кошти до цього часу. Гусєв відзначив, що не може багато розповідати про хід цієї справи, адже він підписав документ про нерозголошення.

Підсумовуючи, Олег Гусєв додав, що в нього більше не може бути дружби з Ващуком. Хоча до цього, за словами екс-динамівця, вона була.

Крім того, Гусєв заявив, що він знає, чому Ващук не повертає йому позичені гроші. Проте говорити про це з журналістами він не хоче.

Також Ващук розповів, що підтримує президента ФФУ Андрія Павелка, бо це та людина, яка пішла проти системи. Він витримав інформаційні атаки, вибудував ту систему футболу, яка зараз необхідна.

Ващук впевнений, що те, що Павелка намагаються втягнути в корупційні справи, його не дивує. Мовляв, у нас так роблять зі всіма, хто щось робить. А від цієї інформаційної війни виграє лише Павелко, який демонструє свої справи. Він вже багато чого зробив. Ващук відзначив те, що Павелко приділив увагу дитячому футболу, полям і зібрав сильний тренерський штаб збірної України.