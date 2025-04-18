«Не так сталося, як гадалося». Фехтувальник Перчук прокоментував перемогу над росіянами

Максим Перчук: Найбільше, чого я не хотів на цьому чемпіонаті світу, так це фехтувати з «нейтралами»

15 квітня збірна України здобула перемогу над нейтральними атлетами з російськими паспортами в 1/32 фіналу юніорського чемпіонату світу з фехтування. Українські юніори перемогли у фехтуванні на шпагах у категорії U-20 з рахунком 45:41. Український фехтувальник Максим Перчук прокоментував свій бій для Tribuna.com, повідомляє «Главком».

«Найбільше, чого я не хотів на цьому чемпіонаті світу, так це фехтувати з «нейтралами». Ще напередодні бою я дізнався про те, що організація FIE допустила до командних змагань команду нейтральних спортсменів під прапором FIE, і, як того захотіла федерація нейтральних спортсменів, їхня команда за вхід у 32 потрапила на команду нашої збірної. На мою думку, саме керівництво, як виявилося, не нейтральної, а збірної FIE, вирішило вибити збірну Україну ще на початку командних змагань за вхід у 32. Це було навмисно влаштовано, адже команда нейтралів FIE була без рейтингу, як ще дві інші команди – Данії й Малайзії», – заявив фехтувальник.

На його думку, FIE необхідно було, щоб їхня збірна зустрілася та здобула перемогу над українцями. Саме тому він напередодні бою відреагував у своєму Instagram з запитанням: «Скільки це коштує?».

«Адже, по-перше, з якого дива нейтралів взагалі допустили до змагань? По-друге – чому вони виступають під прапором FIE? По-третє – чому їх поставили проти нашої збірної? Керівництво FIE було впевнене на 100%, що їхня збірна легко переможе нашу збірну. Але не так сталося, як гадалося», – говорить Максим Перчук.

Українська команда сприйняла бій як фінальний і старалися провести його дуже відповідально: «Ми перемогли. Слава Богу. І знаєте що? Немає більшого почуття задоволення і гордості, як ствердження: Україна перемагає Росію».

Перчук наголосив, що кожен справжній українець має докладати всіх можливих і неможливих зусиль задля перемоги над країною-агресоркою.

Також Максим додав, що в його останній зустрічі проти росіян суддя з Грузії не зарахував йому чотири чисті, за його думкою, уколи. Натомість збірна України все одно здобула перемогу з рахунком 45:41.

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