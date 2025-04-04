Фехтувальниця з США отримала дискваліфікацію за відмову від поєдинку з трансгендером
Тернер: Я знала, що мені потрібно зробити, бо Федерація фехтування США не дослухалася до заперечень щодо політики допуску трансгендерів
Американську фехтувальницю Стефані Тернер отримала дискваліфікацію на турнірі в США за відмову від поєдинку з трансгендером. Про це повідомляє Главком з посиланням на nypost.com.
Рапіристка Тернер виступала на змаганнях, що відбуваються під егідою Федерації фехтування США. Свій наступний поєдинок вона мала провести з трансгендером Редмонд Салліван.
Тернер перед поєдинком стала на коліно на доріжці і відмовилася розпочинати протистояння.
🤺🚨Historic Protest: Female Fencer Takes a Knee in Bout Against Male Opponent, Faces Immediate Disqualification
After receiving a black card for refusing to compete against a man, Redmond Sullivan's female opponent was expelled from the @USAFencing event at the Univ. of… pic.twitter.com/IloSnrb2Iu
«Я знала, що мені потрібно зробити, тому що Федерація фехтування США не дослухалася до заперечень жінок щодо політики допуску трансгендерів. Коли я стала на коліно, я подивилася на суддю і сказала: «Вибачте, я не можу цього зробити. Я жінка, а це чоловік і це жіночий турнір. І я не фехтуватиму з цією людиною», – розповіла Тернер.
Тоді суддя показав спортсменці чорну картку та усунув від турніру.
Пізніше у Федерації фехтування США пояснили, що Стефані дискваліфікували за відмову від поєдинку, що заборонено правилами, а не за її особисту позицію.
«Ось що буває, коли спортсменки протестують!», – прокоментувала скандал легенда тенісу Мартіна Навратілова .
Нагадаємо, арбітр-трансгендер Сапір Берман з Ізраїлю вперше в історії футболу обслуговувала міжнародну гру.
Берман працювала на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії (вік гравчинь не перевищує 17 років) у кваліфікації до Євро-2025. Ця гра пройшла 17 березня.
Також 23 березня Берман буде арбітром поєдинку між Чорногорією та Казахстаном.
Сагі Берман раніше працював на матчах чемпіонату Ізраїлю. У 2021 році він розпочав процес зміни статі.
Пізніше Сагі змінила своє ім'я на Сапір та продовжила працювати на поєдинках чемпіонату Ізраїлю.
«Іноді мрії здійснюються, і тоді розумієш, що це лише початок. Після 14 років на футбольних полях я здобула право бути міжнародним арбітром. Це величезна честь, неймовірне хвилювання, але перш за все можливість продовжувати робити те, що я люблю, у світі, в якому я виросла і який сформував мене. Який чудовий спосіб розпочати новий етап», – сказала Берман.
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