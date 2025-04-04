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Фехтувальниця з США отримала дискваліфікацію за відмову від поєдинку з трансгендером

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Фехтувальниця з США отримала дискваліфікацію за відмову від поєдинку з трансгендером
Тернер перед поєдинком стала на коліно на доріжці і відмовилася розпочинати протистояння

Тернер: Я знала, що мені потрібно зробити, бо Федерація фехтування США не дослухалася до заперечень щодо політики допуску трансгендерів

Американську фехтувальницю Стефані Тернер отримала дискваліфікацію на турнірі в США за відмову від поєдинку з трансгендером. Про це повідомляє Главком з посиланням на nypost.com.

Рапіристка Тернер виступала на змаганнях, що відбуваються під егідою Федерації фехтування США. Свій наступний поєдинок вона мала провести з трансгендером Редмонд Салліван.

Тернер перед поєдинком стала на коліно на доріжці і відмовилася розпочинати протистояння.

«Я знала, що мені потрібно зробити, тому що Федерація фехтування США не дослухалася до заперечень жінок щодо політики допуску трансгендерів. Коли я стала на коліно, я подивилася на суддю і сказала: «Вибачте, я не можу цього зробити. Я жінка, а це чоловік і це жіночий турнір. І я не фехтуватиму з цією людиною», – розповіла Тернер.

Тоді суддя показав спортсменці чорну картку та усунув від турніру.

Пізніше у Федерації фехтування США пояснили, що Стефані дискваліфікували за відмову від поєдинку, що заборонено правилами, а не за її особисту позицію.

«Ось що буває, коли спортсменки протестують!», – прокоментувала скандал легенда тенісу Мартіна Навратілова .

Нагадаємо, арбітр-трансгендер Сапір Берман з Ізраїлю вперше в історії футболу обслуговувала міжнародну гру.

Берман працювала на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії (вік гравчинь не перевищує 17 років) у кваліфікації до Євро-2025. Ця гра пройшла 17 березня.

Також 23 березня Берман буде арбітром поєдинку між Чорногорією та Казахстаном.

Сагі Берман раніше працював на матчах чемпіонату Ізраїлю. У 2021 році він розпочав процес зміни статі.

Пізніше Сагі змінила своє ім'я на Сапір та продовжила працювати на поєдинках чемпіонату Ізраїлю.

«Іноді мрії здійснюються, і тоді розумієш, що це лише початок. Після 14 років на футбольних полях я здобула право бути міжнародним арбітром. Це величезна честь, неймовірне хвилювання, але перш за все можливість продовжувати робити те, що я люблю, у світі, в якому я виросла і який сформував мене. Який чудовий спосіб розпочати новий етап», – сказала Берман.

Теги: Фехтування трансгендер скандал ЛГБТ

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