Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу
Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34

Україна увійшла в топ-5 медального заліку чемпіонату світу

Українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опиняється в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

До слова, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: Фехтування чемпіонат світу спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У боротьбі за бронзу Олексій на 0.05 бала випередив австралійця Кассіеля Руссо
Середа здобув бронзу етапу Кубка світу зі стрибків у воду
Вчора, 10:07
Збірна України посіла перше місце серед 16 команд-учасниць
Чоловіча збірна України з голболу перемогла у Кубку Націй
9 квiтня, 20:53
World Sailing усунула російських спортсменів від змагань 1 березня 2022 року
Міжнародна федерація парусного спорту продовжила відсторонення росіян
2 квiтня, 12:32
У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини
Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів
1 квiтня, 19:22
Яремчук забив дубль за грецький «Олімпіакос»
Яремчук оформив другий поспіль дубль у складі «Олімпіакоса»
31 березня, 03:41
Україну представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський
Чемпіонат світу з фристайлу: Україна вперше в історії здобула срібло командних змагань
27 березня, 13:27
фото: x.com/Argentina
Аргентина розгромила Бразилію і достроково гарантувала собі місце на чемпіонаті світу
26 березня, 07:54
Сестра Анисія говорить, відчуває себе потрібною в госпіталі
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
22 березня, 15:10
Владислав Гераскевич радіє своєму історичному четвертому місцю на чемпіонаті світу зі скелетону
Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич: Після відлучення росіян змагання проходять у кращій атмосфері Спорт
20 березня, 20:30

Новини

Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу
Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука
«Жодного слова про Суми». У мережі розкритикували Ковтуна та його тренерку Горбачеву
«Жодного слова про Суми». У мережі розкритикували Ковтуна та його тренерку Горбачеву
Усик – Дюбуа: стала відома ймовірна дата бою-реваншу
Усик – Дюбуа: стала відома ймовірна дата бою-реваншу
Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії
Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії
Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
18K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
14K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
13K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
11K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua