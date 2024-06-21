Справжні «духовні скрєпи»: футболіст з РФ шантажував неповнолітнього його інтимним відео

Суд в РФ ухвалив рішення про взяття гравця під варту на 2 місяці

Гравця російського футбольного клубу «Дружба» заарештовано за шантаж хлопчика, якому не виповнилося 14 років, його інтимним відео. Футболісту з країни, чиї керівники люблять розповідати про «духовні скрєпи», висунуто звинувачення за 4 статтями Кримінального кодексу РФ. Також його заарештовано за шантаж підлітка.

Об'єднана прес-служба судів Адигеї повідомила, що Майкопський міський суд ухвалив рішення про взяття гравця під варту на 2 місяці, тобто по 6 серпня.

Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про 20-річного Сармата Хубежова.

Обвинувачений 30 березня 2023 року, перебуваючи у Владикавказі, спілкувався у Telegram та «ВКонтакте» з підлітком з Архангельська. Знаючи, що хлопчик не досяг 14-річного віку, футболіст переконав його надіслати інтимне відео, після чого вимагав у дитини гроші, погрожуючи відправити ролики його рідним та знайомим. Отримавши відмову, чоловік надіслав записи.

Футболіста звинувачують у порушенні недоторканності приватного життя, вимаганні, насильницьких діях сексуального характеру, використанні неповнолітнього з метою виготовлення порнографічних матеріалів.