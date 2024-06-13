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Соратник Зеленського вважає, що трибунал над Путіним не завадить мирним перемовинам

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Соратник Зеленського вважає, що трибунал над Путіним не завадить мирним перемовинам
Чи матиме сенс спецтрибунал, якщо з-під його дії буде виведений головний ідеолог війни Володимир Путін та її глашатай на міжнародній арені Сергій Лавров?
фото з відкритих джерел

Нардеп Маслов: «Мілошевич теж думав, що він завжди буде при владі…»

Трибунал над Путіним не може завадити жодному перемовному процесу. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова парламентського комітету з правової політики, нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов.

По-перше, зазначає Маслов, станом на сьогодні вже діє ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

«Чи він може перешкодити перемовному процесу? Вважаю, що ні. Путін просто-напросто нікуди не буде виїжджати, як він і зараз не виїжджає до тих країн, які можуть виконати ордер на його арешт», – пояснює народний депутат.

По-друге, додає політик, при створенні трибуналу стоїть питання можливості розгляду справ in absentia – за відсутності обвинуваченого чи підсудного.

«І тут теж є різні позиції. Зокрема, й така, що може бути реалізований частковий варіант, коли суд на певному етапі зупиняється і очікує, поки особу буде затримано», – пояснює Маслов.

До того ж, на думку політика, чи буде Путін в майбутньому так званим президентом Російської Федерації чи ні – це ще величезне питання.

«Мілошевич теж думав, що він завжди буде при владі, а пройшло декілька років і сталося зовсім інакше. Але включати будь-яку умову про те, що хтось має імунітет, станом на зараз не видається правильним», – підсумував Денис Маслов.

Нагадаємо, найбільшою перешкодою для створення трибуналу над Путіним є питання персонального імунітету президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ РФ. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Народний депутат нагадав, що за міжнародним правом вищевказані особи користуються імунітетом і саме цей нюанс тривожить міжнародних партнерів України.

Раніше повідомлялося, що, комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також повідомлялося, що формат майбутнього міжнародного трибуналу над Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком узгоджуватимуть шляхом широкої дискусії. 

До слова, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Народний депутат Денис Маслов пояснює, на що розраховує Україна
Теги: росія війна путін українці Україна трибунал переговори Денис Маслов

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