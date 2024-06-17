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Україна отримала неочікувану пропозицію від проросійських країн на Саміті миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна отримала неочікувану пропозицію від проросійських країн на Саміті миру
У Швейцарії 15-16 червня відбувався Глобальний саміт миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами омбудсмена, закритий режим засідань саміту дозволив багатьом країнам висловити свою справжню думку з приводу діяльності Росії

Під час Саміту миру у Швейцарії, де 39 країн у закритому режимі обговорювали повернення викрадених російськими окупантами українців, Україна несподівано отримала пропозиції допомоги навіть з боку тих держав, які вважаються лояльними до Росії. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За словами омбудсмена, результати обговорення завдяки закритому режиму засідання дають можливість говорити про розробку нових підходів до визволення викрадених росіянами українських дітей, військовополонених та цивільних. Щобільше, закритий режим дозволив багатьом країнам висловити свою справжню думку з приводу дій Росії і презентувати напрацювання щодо повернення громадян України.

Лубінець зазначив, що пропозиції допомоги неочікувано для представників України надійшли навіть з боку тих країн, які вважаються проросійськими. Так, держави запропонували свої канали комунікації з РФ. Проте, омбудсмен не уточнив, які саме країни зробили відповідну пропозицію.

«До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій», – сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс планує обговорити з РФ, Китаєм та іншими країнами, яких не було на Глобальному саміті миру, підсумки заходу.

Як повідомлялося, Швейцарія не буде арештовувати російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на Саміт миру в країні.

До слова, кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія.

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Теги: Лубінець саміт росія війна

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