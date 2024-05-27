Росія виробляє снаряди втричі швидше, ніж Європа і США – Sky News

Собівартість російських 152-міліметрових боєприпасів у чотири рази менша, ніж західних 155-міліметрових

Сукупна міць економік західних союзників України перевершує російську, але за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають

Російські підприємства виробляють артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні партнери України, а також приблизно на чверть дешевше. Про це повідомляє Sky News із посиланням на підрахунки консалтингової компанії Bain & Company.

Зазначається, що попри те, що сукупна міць економік західних союзників України значно перевершує російську, за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають від РФ.

За прогнозами компанії Bain & Company, у 2024 році РФ планує виготовити 4,5 млн боєприпасів, при цьому невідомо, яка частка з них належить до відновлених та вироблених. Водночас США та країни Європи планують виробити 1,3 млн снарядів.

При цьому собівартість російських 152-міліметрових боєприпасів у чотири рази менша, ніж західних 155-міліметрових. Середня вартість виробництва снаряда 155 мм становить близько $4000 за одиницю. Натомість вартість виробництва у РФ снарядів калібру 152 мм становить близько $1000 доларів за одиницю.

Як повідомляє Sky News, українські військові кажуть, що на кожен випущений ними снаряд російські війська можуть відповісти пʼятьма.

Видання зазначає, що українські військові, які навчаються використовувати британські протитанкові гранатомети, змушені, за їхніми словами, імітувати стрілянину, оскільки мають заощаджувати снаряди.

Нагадаємо, Росія вирвалася вперед за темпами військового виробництва, порівняно із країнами НАТО. Заходу знадобиться ще рік або два, аби наздогнати агресора, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю Bloomberg.

Як повідомлялося, Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.

До слова, росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це йдеться у звіті південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS). Ще у грудні 2023 року українські офіційні особи говорили, що снаряди з КНДР часто мають дефекти та вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки.