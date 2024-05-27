Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія виробляє снаряди втричі швидше, ніж Європа і США – Sky News

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія виробляє снаряди втричі швидше, ніж Європа і США – Sky News
Собівартість російських 152-міліметрових боєприпасів у чотири рази менша, ніж західних 155-міліметрових
фото з відкритих джерел

Сукупна міць економік західних союзників України перевершує російську, але за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають

Російські підприємства виробляють артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні партнери України, а також приблизно на чверть дешевше. Про це повідомляє Sky News із посиланням на підрахунки консалтингової компанії Bain & Company. 

Зазначається, що попри те, що сукупна міць економік західних союзників України значно перевершує російську, за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають від РФ.

За прогнозами компанії Bain & Company, у 2024 році РФ планує виготовити 4,5 млн боєприпасів, при цьому невідомо, яка частка з них належить до відновлених та вироблених. Водночас США та країни Європи планують виробити 1,3 млн снарядів.

При цьому собівартість російських 152-міліметрових боєприпасів у чотири рази менша, ніж західних 155-міліметрових. Середня вартість виробництва снаряда 155 мм становить близько $4000 за одиницю. Натомість вартість виробництва у РФ снарядів калібру 152 мм становить близько $1000 доларів за одиницю.

Як повідомляє Sky News, українські військові кажуть, що на кожен випущений ними снаряд російські війська можуть відповісти пʼятьма.

Видання зазначає, що українські військові, які навчаються використовувати британські протитанкові гранатомети, змушені, за їхніми словами, імітувати стрілянину, оскільки мають заощаджувати снаряди.

Нагадаємо, Росія вирвалася вперед за темпами військового виробництва, порівняно із країнами НАТО. Заходу знадобиться ще рік або два, аби наздогнати агресора, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю Bloomberg.

Як повідомлялося, Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.

До слова, росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це йдеться у звіті південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS). Ще у грудні 2023 року українські офіційні особи говорили, що снаряди з КНДР часто мають дефекти та вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки.

Читайте також: 

Теги: росія Європа США боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія насилює напругу у Грузії через новий закон про «іноагентів»
Як Росія намагається перетворити Грузію на другу Білорусь
24 травня, 16:03
Росіяни намагаються врятувати Керченський міст від українських морських дронів
Окупанти встановили сім секцій загороджень для захисту Керченського мосту
23 травня, 10:19
ЗСУ винахідливі, але все ще обтяжені радянщиною, вважають у Пентагоні
Інспектор Пентагону у звіті вказав на сильні та слабкі сторони ЗСУ
19 травня, 15:17
Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Рівень втрат армії РФ відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня
ISW: Російські війська на Харківщині застосовують нову тактику наступу
15 травня, 07:55
Горіло пальне в залізничній цистерні, яка розташована в селищі Червоноармійський
У Ростовській області РФ спалахнула цистерна з паливом на залізниці (відео)
11 травня, 10:20
США заявили, що кожен супротивник планує «сіяти розбрат і підривати демократію»
США назвали країни, які намагаються вплинути на майбутні вибори
10 травня, 04:49
Російської армії в Часовому Яру немає.
Росіяни періодично заявляють, що зайшли в Часів Яр: ЗСУ прокоментували
6 травня, 22:29
Іран почав виготовляти безпілотники, схожі на російський «Ланцет»
Forbes: Іран розробляє новий безпілотник
1 травня, 00:34

Соціум

ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів
ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів
NYT: Росія організовує диверсії в Європі для зриву військових поставок Україні
NYT: Росія організовує диверсії в Європі для зриву військових поставок Україні
Швеція дозволила Україні використовувати свою зброю проти цілей у Росії
Швеція дозволила Україні використовувати свою зброю проти цілей у Росії
Замах на Роберта Фіцо: лікарі розповіли про стан прем'єра Словаччини
Замах на Роберта Фіцо: лікарі розповіли про стан прем'єра Словаччини
Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців
Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців
У Ростові-на-Дону суховантаж протаранив міст
У Ростові-на-Дону суховантаж протаранив міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
13K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
12K
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
8878
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
8818
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
7857
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua